Twitter inicia lançamento global do teste do botão 'downvote'

(Pocket-lint) - Se você tiver sorte, pode ter visto recentemente a opção de resposta negativa no Twitter.

Considerado um recurso experimental, o Twitter começou a testá-lo em 2021 . Agora, a rede social está lançando a opção de downvote em todo o mundo como um teste.

Inicialmente, o recurso foi dado a um seleto grupo de usuários da web. Mas atualmente está se expandindo para usuários de iOS e Android. Os votos negativos do Twitter são diferentes dos votos negativos no Reddit - pois os totais de votos positivos e negativos são ocultos ao público no Twitter. Na verdade, os votos negativos são usados pelo Twitter para determinar quais respostas ele mostra aos usuários. De acordo com os testes do Twitter até agora, os usuários tendem a rejeitar respostas que consideram ofensivas ou irrelevantes. “Esse experimento também revelou que o voto negativo é a maneira mais usada para as pessoas sinalizarem conteúdo que não querem ver”, disse o Twitter.

Lembre-se de que o Twitter também oferece a opção de silenciar uma conversa ou marcá-la como spam, mas essas opções estão enterradas nos menus suspensos.

Aprendemos muito sobre os tipos de respostas que você não considera relevantes e estamos expandindo este teste –– mais de vocês na web e em breve iOS e Android terão a opção de usar o voto negativo de resposta.



Os votos negativos não são públicos, mas ajudarão a nos informar sobre o conteúdo que as pessoas desejam ver. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh — Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 3 de fevereiro de 2022

O Twitter acha que o downvote "melhora a qualidade das conversas no Twitter", o que significa que seu recurso de downvote pode eventualmente se tornar oficial - como uma forma de dar feedback sobre o conteúdo.

Também não podemos esquecer que o YouTube rebaixou recentemente os deslikes , tornando a contagem de votos do vídeo privada em novembro passado. Enquanto isso, o Facebook avançou com testes de downvote .

