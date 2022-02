Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das características definidoras do Twitter é seu limite de caracteres, originalmente de 140 caracteres muito restritivo, dobrou para 280 caracteres em 2017 .

Em 2020, o Twitter introduziu tópicos contínuos para escrita de formato mais longo, mas cada entrada ainda estava limitada a 280 caracteres.

Agora, parece que o Twitter está pensando em adicionar um recurso que permitiria aos usuários escrever artigos completos na plataforma.

A notícia vem depois que uma pesquisadora de aplicativos, Jane Wong , descobriu um menu oculto no site do Twitter dedicado a um novo recurso chamado Artigos do Twitter.

O Twitter está trabalhando em “Artigos do Twitter” e na capacidade de criar um dentro do Twitter



Possibilidade de um novo formato longform no Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 de fevereiro de 2022

Até agora, não há muitos detalhes sobre como o recurso funcionará, para quem será aberto ou quando esperamos vê-lo.

Prevemos que o novo recurso será aberto primeiro aos usuários do Twitter Blue, pois o recurso Labs oferece acesso antecipado aos recursos em teste.

Alternativamente, podemos ver o Twitter restringindo o recurso a jornalistas como uma resposta ao Facebook News .

Um representante do Twitter disse à CNET que está "sempre procurando novas maneiras de ajudar as pessoas a iniciar e se envolver em conversas" e, portanto, devemos esperar ouvir mais sobre esse recurso em um futuro próximo.

Escrito por Luke Baker.