(Pocket-lint) - Parece que o Twitter está trabalhando em um novo recurso que permitirá aos usuários compartilhar tweets com um grupo específico de amigos, em vez do mundo inteiro.

Essencialmente, é exatamente a mesma coisa como Instagram recurso 's 'Fechar Friends', então se você é um usuário do Instagram é provável que você esteja familiarizado.

Em julho passado, o Twitter começou a provocar o recurso que na época era chamado de 'Amigos de Confiança'.

Desde que aprendemos que o recurso provavelmente se chamará Twitter Flock.

Alessandro Paluzzi tem acompanhado o desenvolvimento e parece que o Twitter fez um grande progresso no projeto.

#Twitter continua trabalhando no Twitter Flock adicionando uma explicação de como funciona



ℹ️ Você pode escolher até 150 pessoas para incluir no seu Twitter Flock

ℹ️ As pessoas não serão notificadas se você removê-las da lista pic.twitter.com/xtGcDiHgxS — Alessandro Paluzzi (@alex193a) 21 de janeiro de 2022

O tópico do Twitter de Alessandro nos deu uma boa ideia de como o recurso pode funcionar.

Ele explica que você pode adicionar até 150 membros ao seu rebanho, então apenas esses usuários poderão visualizar ou responder aos tweets que você escolheu enviar ao seu rebanho.

Se posteriormente você decidir remover alguém do Bando, poderá fazê-lo a qualquer momento e esse usuário não será notificado.

Tweets enviados a um Flock são acompanhados por uma etiqueta que diz "Você pode ver este Tweet porque o autor adicionou você ao seu Flock".

Portanto, distinguir entre tweets regulares e aqueles apenas para amigos próximos será muito fácil.

No momento, não está claro se ou quando o recurso chegará aos usuários regulares do Twitter, mas imaginamos que não demorará muito para que os assinantes do Twitter Blue o experimentem.

