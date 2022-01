Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os CryptoPunks e os macacos entediados do mundo se alegram, pois agora você pode exibir seus jpegs verificados caros no Twitterverse.

O recurso mais recente do Twitter oferece fotos de perfil hexagonais para NFTs verificados, desde que você esteja inscrito no Twitter Blue e use um dispositivo iOS .

Então, o que tudo isso significa? Bem, se você estiver completamente perdido, confira nosso guia para NFTs aqui .

No FAQ do Twitter Blue Labs , ele descreve os NFTs como "itens digitais exclusivos, como obras de arte, com prova de propriedade armazenada em um blockchain (um banco de dados digital acessível ao público)".

Ele continua descrevendo as novas fotos de perfil NFT como "uma maneira de exibir as NFTs que você possui no Twitter. Após uma conexão temporária com sua carteira de criptomoedas que permite configurar uma NFT como sua foto de perfil, seu ativo digital é exibido em uma forma hexagonal especial que identifica você como o proprietário desse NFT."

Em termos simples, uma das deficiências mais apontadas dos NFTs é que eles podem ser facilmente reproduzidos, como clicar com o botão direito do mouse e salvar a imagem.

Então, mesmo que você possa provar que é dono da imagem, é um processo complicado fazer isso. As fotos de perfil hexagonais fornecerão reconhecimento instantâneo, então podemos imaginar que os usuários do Twitter que adoram NFT ficarão encantados com esse novo recurso.

Se você encontrar um perfil hexagonal à solta, clique no perfil e selecione 'Exibir detalhes da NFT' para ver informações sobre o "proprietário da NFT, descrição da NFT, coleção, propriedades e detalhes adicionais".

Se o usuário vender o NFT usado como sua foto de perfil, a forma hexagonal voltará a um círculo padrão.

Então você deve sair correndo e comprar um jpeg de macaco de desenho animado? Achamos que você pode ganhar alguma influência em certos círculos, mas é provável que você receba o mesmo número de gemidos confusos de outros.

Escrito por Luke Baker.