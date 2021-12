Twitter para tornar mais fácil relatar tweets prejudiciais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter publicou uma postagem no blog com o objetivo de esclarecer algumas das mudanças que está planejando para tornar mais fácil responder e sinalizar conteúdo prejudicial que os usuários veem ou direcionam para eles no aplicativo de mídia social.

Atualmente, relatar um tweet envolve uma série de menus um tanto prolixos onde você pode selecionar os motivos pelos quais você acha que um tweet é problemático, mas muitas vezes de maneiras vagas que não deixam claro exatamente o que você acha que está errado com ele.

As novas opções, conforme exploradas na postagem do blog , oferecem a chance de categorizar o que você acha que o Tweet está fazendo de errado de acordo com seu conteúdo, em vez dos termos de serviço complexos do Twitter, que terminarão com uma recomendação do tipo de relatório você provavelmente deseja arquivar.

O Twitter chama isso de "primeiros sintomas", estabelecendo o que aconteceu antes de o relatório ser concluído e acredita que isso tornará as coisas mais fáceis para os usuários que relatam um Tweet rapidamente - a ponto de já estar testando o sistema em um pequeno grupo de usuários nos E.U.A.

O sistema também oferece muito mais tipos de ofensas para os usuários selecionarem, criando a oportunidade de relatórios mais precisos para envio, o que deve tornar mais fácil para o Twitter lidar com eles.

Embora não diga isso explicitamente, também significa que se o Twitter receber grandes volumes de relatórios sobre tipos de tweet que não estão violando seus termos de serviço, mas, mesmo assim, estão ofendendo grande parte das pessoas, ele pode informar futuras mudanças nesses termos de serviço.

Por enquanto, o serviço não está pronto para uma base de usuários mais ampla, mas a postagem do blog indica que esse lançamento deve começar no início de 2022, então não há muito tempo para esperar até que você possa relatar Tweets com um pouco mais de poder.

