(Pocket-lint) - O cofundador e CEO do Twitter, Jack Dorsey, anunciou sua saída da empresa . O CTO Parag Agrawal o substituirá, enquanto Bret Taylor assumirá como o novo presidente do conselho.

Dorsey lidera o Twitter como CEO desde 2015 - depois de ser afastado do cargo em 2008. Apesar de deixar o Twitter, ele continuará a ser o CEO da Square . Em um comunicado , Dorsey disse que decidiu deixar o Twitter porque acredita que a empresa está "pronta para seguir em frente com seus fundadores".

Dorsey acrescentou: "Minha confiança na Parag como CEO do Twitter é profunda. Seu trabalho nos últimos 10 anos foi transformador".

Em uma carta aos funcionários , Dorsey revelou que terminará seu mandato no conselho de administração até "maio". Dorsey disse acreditar que é fundamental que uma empresa possa "se manter por conta própria, livre da influência ou direção de seu fundador". Ele também disse que a decisão de sair foi sua e difícil.

Ele se descreveu como muito triste e ao mesmo tempo muito feliz. “Amo este serviço e esta companhia ... e tanto a todos vocês”, disse Dorsey.

Agradeço profundamente @jack e toda a nossa equipe, e muita emoção para o futuro. Aqui está a nota que enviei para a empresa. Obrigado a todos por sua confiança e suporte https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1 - Parag Agrawal (@paraga) 29 de novembro de 2021

Agrawal divulgou sua própria nota aos funcionários antes de uma reunião geral, na qual disse que ingressou no Twitter há 10 anos.

“Eu andei no seu lugar, vi os altos e baixos, os desafios e obstáculos, as vitórias e os erros”, disse o novo CEO. "Mas antes e agora, acima de tudo, vejo o incrível impacto do Twitter, nosso progresso contínuo e as oportunidades empolgantes que temos pela frente".