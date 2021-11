Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter revelou novos recursos para seu serviço de assinatura, o Twitter Blue , e para todos os usuários que estão gritando por um botão de edição, parece que você está com sorte, até certo ponto.

O novo recurso mais falado do Twitter Blue é o botão desfazer. Isso permite que você recupere um tweet antes de enviá-lo e oferece 60 segundos para fazer isso. Sim, não é bem um botão de edição, mas podemos imaginar que salvará muitos usuários avançados do trabalho de um erro de digitação embaraçoso.

Outros recursos incluem pastas de favoritos, temas para seu aplicativo do Twitter e ícone do aplicativo, um modo de leitor para tópicos de tweet e um programa Labs que permitirá que você experimente novos recursos do Twitter antes que sejam lançados para todos.

O serviço foi inicialmente disponibilizado no iOS apenas no Canadá e na Austrália, mas a partir de agora está sendo implementado para usuários do Android e da web nos Estados Unidos e na Nova Zelândia. Custa US $ 2,99 por mês, quando disponível, e ainda não houve menção ao Reino Unido.

Outro destaque revelado como parte da expansão é o acesso a artigos sem anúncios nos sites participantes. O Twitter afirma ter mais de 300 sites com sede nos Estados Unidos inscritos no programa, incluindo BuzzFeed, The Washington Post e The Hollywood Reporter.

O Twitter Blue compartilhará uma parte da receita da assinatura com esses sites. Infelizmente, os artigos sem anúncios são exclusivos para iOS inicialmente, e não há nenhuma palavra sobre quando eles devem chegar em dispositivos Android.