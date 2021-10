Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter pode estar planejando uma maneira de dar a você um pouco mais de controle sobre como usar seu aplicativo em plataformas móveis, se for para acreditar na descoberta de um pesquisador de aplicativos.

Alessandro Paluzzi tem vasculhado os diretórios de aplicativos do Twitter para encontrar novas opções e encontrou o que parece ser a interface do usuário para selecionar os atalhos que você deseja que apareçam na barra de navegação na parte inferior do Twitter.

#Twitter continua trabalhando na capacidade de personalizar a barra de navegação

Veja como você pode personalizar a barra de navegação pic.twitter.com/HL0bf8Tw8t - Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 25 de outubro de 2021

Existem mais opções do que muitos de nós estaremos acostumados a ver, incluindo botões que levam você diretamente ao recurso Spaces do Twitter e ao seu painel de monetização, se isso se aplicar à sua conta, mas poder selecionar apenas aquelas que deseja pode ser uma realidade benção.

Se você quase nunca usa suas mensagens diretas, por exemplo, removê-las da sua barra de navegação pode ser um bom emagrecimento. Paluzzi diz que o número mínimo de opções é duas, enquanto o máximo é seis.

No entanto, em uma reviravolta um pouco não surpreendente, Paluzzi acredita que as evidências que ele viu apontam para que esse bit de personalização esteja no plano para o Twitter Blue , em vez de para todos os usuários gratuitos. Isso seria mais um pequeno incentivo para as pessoas se inscreverem no nível de associação paga quando estiver disponível em sua região.