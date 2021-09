Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter introduziu o que está chamando de Comunidades , uma nova seção semelhante ao Reddit que a partir de hoje é somente para convidados e começa com apenas quatro páginas, mas há planos para expandir o serviço amplamente depois deste teste inicial.

Comunidades se parecem muito com o Reddit, onde apenas os usuários de uma comunidade específica podem enviar conteúdo, curtir e comentar (ou, neste caso, subtweetar ou responder) nas postagens de outros usuários, tudo sem interferir na sua página normal do Twitter e na linha do tempo de todos os outros.

No momento, o Twitter está apenas começando com quatro Comunidades da seguinte maneira:

#AstroTwitter

#DogTwitter

#SkincareTwitter

#SoleFood

Devem ser todos autoexplicativos, exceto #SoleFood, que é um lugar para viciados em tênis, caso você não tenha entendido o trocadilho.

imagine uma linha do tempo alternativa em que todos apenas te colocam



diga oi para Comunidades - o lugar para se conectar com pessoas que tweetam como você. testando agora no iOS e na web, Android em breve! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2 - Comunidades do Twitter (@JoinCommunities) 8 de setembro de 2021

Atualmente, o Twitter está aprovando manualmente os moderadores da comunidade, mas uma vez que a empresa olha para mudar o interruptor em um lançamento generalizado, provavelmente funcionará de forma semelhante ao sistema do Reddit, onde os moderadores atuais podem indicar novos.

No momento, entretanto, absolutamente qualquer pessoa pode enviar uma solicitação fácil para criar uma nova Comunidade, desde que você já tenha uma conta no Twitter. Se você enviar uma solicitação, o Twitter diz que analisará sua sugestão e "tomará as medidas cabíveis".

Há poucos dias, o Twitter anunciou os Super Seguidores , uma nova maneira de certos membros cobrarem dos usuários por tweets com acesso pago.

Agora, com Comunidades sendo um serviço somente para convidados no momento, está claro que a empresa está procurando se expandir para um novo estilo de operação em que muito tempo de engajamento ocorre em áreas hiperespecíficas, privadas e principalmente exclusivas da Internet. Isso funcionou muito bem para OnlyFans e Reddit, então por que não o Twitter?