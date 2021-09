O Twitter planeja novas ferramentas de privacidade, incluindo a ocultação de tweets antigos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter está supostamente trabalhando em alguns novos recursos para ajudar os usuários a ter mais controle sobre sua privacidade no serviço, incluindo uma ferramenta para permitir que seus Tweets sejam arquivados automaticamente após um determinado período de tempo.

As mudanças, relatadas pela Bloomberg , são aparentemente em resposta à sensação de que as pessoas nem sempre têm controle total sobre como as pessoas interagem com elas na plataforma, especialmente depois que atraem um número considerável de seguidores de outros usuários.

A lista de possíveis mudanças é extensa e alguns ajustes podem ser controversos, mas a maioria provavelmente será bem-vinda por grandes contas. Além dos Tweets arquivados, você também pode editar quem o segue, removendo totalmente as pessoas em vez de apenas bloqueá-las.

Você também pode decidir quem pode ver em quais tweets você clicou no botão Curtir e remover completamente a si mesmo de conversas que mencionam seu nome, em vez de depender de autores individuais de tweets para remover sua tag.

Para muitas dessas mudanças em potencial, já existem soluções alternativas intensivas (como excluir todos os seus Tweets mais antigos manualmente), e isso aparentemente é parte da motivação, já que o Twitter busca ajudar as pessoas a usar a plataforma como já estão fazendo, mas com menos trabalho envolvido.

É claro que, na ausência de confirmação oficial, não sabemos se essas configurações definitivamente chegarão ao Twitter, ou qual será o cronograma em torno de sua implantação.