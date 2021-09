Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter há muito promete mais maneiras para os criadores de conteúdo ganharem dinheiro diretamente com sua base de fãs , e hoje a empresa está dando um grande passo para ajudar a atingir esse objetivo. A gigante da mídia social lançou hoje um novo recurso que está sendo apelidado de "Super Seguidores" - uma nova opção que permite aos usuários cobrar até US $ 9,99 por mês para acessar conteúdo exclusivo do Twitter.

No post de anúncio da empresa, o Twitter escreve

Com o Super Follows, as pessoas podem criar um nível extra de conversa no Twitter (compartilhando Tweets bônus e muito mais!) Para interagir autenticamente com seus seguidores mais engajados - tudo isso enquanto ganham dinheiro.

Para começar, o Twitter está abrindo o recurso com três níveis de preços que os usuários podem definir em seus perfis: $ 2,99 / $ 4,99 / $ 9,99, no entanto, além disso, no início deste ano o Twitter lançou um recurso conhecido como Tip Jar , onde algumas contas verificadas podem permitir um botão extra em seu perfil que permite que os fãs enviem dinheiro diretamente.

A interface que detalha como os usuários poderão enviar conteúdo especificamente apenas para seus Super Seguidores.

Na postagem inicial do blog, o Twitter esclarece que, para começar, os Super Seguidores só estarão disponíveis para um pequeno grupo de usuários nos Estados Unidos.

Estamos apenas começando e, por enquanto, um pequeno grupo nos Estados Unidos que se inscreveu pode configurar uma assinatura Super Follows. As pessoas podem continuar se inscrevendo para entrar na lista de espera para configurar uma assinatura do Super Follows deslizando a barra lateral para abrir sua linha do tempo inicial, tocando em Monetização e selecionando Super Follows. Para se qualificar para a lista de espera agora, você precisa ter 10K ou mais seguidores, ter pelo menos 18 anos, ter tweetado 25 vezes nos últimos 30 dias, estar nos EUA e seguir nossa Política de Super Seguidores.

