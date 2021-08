Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter Spaces está recebendo uma atualização que permitirá que hosts de salas de áudio sociais escolham até dois co-apresentadores. Anteriormente, os espaços tinham apenas um host.

A ideia é que, com esse novo recurso, será mais fácil para um host de um espaço moderar conversas. Os co-hosts têm os mesmos privilégios de gerenciamento do host principal. Uma vez convidados, eles podem falar, convidar outros membros para falar, fixar tweets, expulsar pessoas de um espaço e assim por diante. Mas apenas o host primário original pode encerrar um espaço e convidar ou remover outros usuários para serem co-hosts, o que significa que um co-host não pode convidar um segundo.

Lembre-se de que, com essa mudança, o Twitter Spaces agora pode ter um host, dois co-hosts e até 10 palestrantes ativos ao mesmo tempo.

facilitando o gerenciamento do seu Espaço ... apresentando a co-hospedagem!



- os anfitriões têm dois convites de co-anfitriões que podem enviar

- a mesa acabou de ficar maior: 1 host, 2 co-apresentadores e 10 alto-falantes

- os co-anfitriões podem ajudar a convidar palestrantes, gerenciar solicitações, remover participantes, fixar Tweets e muito mais! pic.twitter.com/s76JFbhTL2 - Spaces (@TwitterSpaces) 5 de agosto de 2021

O Spaces estreou em dezembro de 2020. O recurso, que fica dentro do Twitter, foi apresentado como um "lugar para se reunir, construído em torno das vozes das pessoas que usam o Twitter, sua comunidade Twitter". Em outras palavras, como o aplicativo Clubhouse , os espaços do Twitter permitem que um usuário se reúna com outra pessoa ou um grupo de usuários para conversas ao vivo baseadas em áudio. Para mais informações sobre como o Twitter Spaces funciona, consulte nosso guia.

O Twitter disse que agora está lançando sua nova atualização de co-host para o Spaces.