O Twitter está testando, permitindo que você vote downvote ou upvote

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter está pegando uma página do manual do Reddit, testando um novo sistema de reação de downvote e upvote para tweets.

"Alguns de vocês no iOS podem ver diferentes opções para votar a favor ou contra nas respostas. Estamos testando isso para entender os tipos de respostas que você considera relevantes em uma conversa, para que possamos trabalhar em maneiras de mostrar mais delas", Twitter anunciado em um tweet em 21 de julho de 2021. Em outro tweet, a empresa esclareceu que é um teste para pesquisa agora e que seus votos positivos ou negativos não mudam a ordem das respostas.

Lembre-se de que o Reddit há muito oferece downvoting e upvoting, mas seu sistema é uma forma de ordenar as respostas, respostas e postagens de um subreddit. O Twitter, no entanto, deixa claro que seus votos positivos e negativos funcionam de maneira diferente no teste. Dizia que os votos negativos não são um botão de desagrado e atualmente não são públicos (eles são visíveis apenas para você), mas os seus votos positivos nos tweets serão mostrados aos outros como gostos.

O Twitter está testando o recurso entre um pequeno grupo de usuários do iOS. Esses usuários também podem ver estilos diferentes, como setas para cima e para baixo, um ícone de coração e uma seta para baixo ou ícones de polegar para cima e polegar para baixo. Ele não disse se planeja tornar a votação um recurso oficial ou como isso afetará seu feed do Twitter.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

É importante notar que o Twitter tem sido extremamente transparente nos últimos meses sobre seus planos futuros, sejam novos recursos em desenvolvimento ou mesmo que esteja considerando opções de assinatura. Ainda ontem, ele anunciou uma revisão do TweetDeck - algo que agora você pode testar com um simples hack do navegador.