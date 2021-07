Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter não se esqueceu do TweetDeck, aparentemente.

O líder de produto da empresa, Kayvon Beykpour, admitiu na primavera passada que o Twitter planejava revisar o TweetDeck “do zero”. Agora, o Twitter compartilhou uma imagem do aplicativo renovado e disse que está fazendo uma prévia da experiência com pessoas “selecionadas aleatoriamente” dos Estados Unidos, Canadá e Austrália.

Beykpour disse que o Twitter também está testando novos recursos do TweetDeck, como um redator de tweet completo, pesquisa avançada, novos tipos de colunas e uma nova maneira de agrupar colunas em espaços de trabalho mais limpos. Lembre-se de que o Twitter pode cobrar dos usuários pelo TweetDeck em algum momento no futuro. Na verdade, Beykpour disse que o Twitter levará em consideração todas as lições aprendidas com sua nova visualização do TweetDeck ao explorar como o TweetDeck "poderia se parecer nas ofertas de assinatura do Twitter".

Embora o Twitter esteja testando o TweetDeck como parte de uma visualização limitada entre usuários selecionados, a pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong explicou como você pode optar pelo teste agora com um simples hack do navegador. Basta seguir estas instruções:

Abra o TweetDeck no navegador Chrome. Vá para Ferramentas do desenvolvedor. Vá para o menu de três pontos no canto> Mais ferramentas> Ferramentas do desenvolvedor. O console deve abrir. Você pode ter que selecionar a guia Console (ao lado de Elementos na parte superior). Copie e cole este HTML: document.cookie = "tweetdeck_version = beta" Em seguida, pressione Enter e recarregue a página.

É isso. Agora você deve ter a nova visualização do TweetDeck em seu navegador.