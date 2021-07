Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bem, isso foi fugaz ...

O Twitter anunciou que está fechando o Fleets , o recurso de tweet efêmero que lançou no ano passado em uma tentativa de copiar o popular formato Stories disponível em aplicativos concorrentes, como Instagram e Snapchat. A partir de 3 de agosto de 2021, os usuários do Twitter verão apenas Spaces ativos (salas de bate-papo de áudio ao vivo do Twitter) no topo de suas linhas do tempo, em vez de Fleets também.

Em um tópico de tweet , o Twitter revelou que tinha "grandes esperanças" para o Fleets, mas decidiu se concentrar em outras ideias. Ele disse que aprendeu muito com a experiência, no entanto, e planeja criar maneiras mais novas e melhores para os usuários iniciarem conversas na plataforma. “Estamos evoluindo o que é o Twitter, e tentando coisas maiores e mais ousadas para servir à conversa pública”, o Twitter elaborou em um post no blog.

Tínhamos grandes esperanças no Fleets, mas agora é hora de nos despedirmos e voarmos com outras ideias. A partir de 3 de agosto, as frotas não estarão mais disponíveis.

Mais sobre o que aprendemos e o que está por vir (1/4) - Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 14 de julho de 2021

Como parte da evolução do Twitter, o compositor de tweets padrão será atualizado com a funcionalidade Fleets, incluindo recursos de edição de câmera como formatação de texto e adesivos GIF sobre fotos.

estamos removendo Frotas em 3 de agosto, trabalhando em algumas coisas novas



nos desculpamos ou de nada - Twitter (@Twitter) 14 de julho de 2021

É óbvio que as histórias encorajam o compartilhamento - talvez até mais casual, o compartilhamento pessoal - então faz sentido que o Twitter quisesse dar a seus usuários a capacidade de se expressarem intimamente, assim como eles podem fazer em seus outros aplicativos favoritos. Ainda não está claro se os usuários realmente usaram o Fleets. Quando o Clubhouse surgiu no início deste ano e o compartilhamento de áudio social se tornou a forma mais recente de compartilhamento, o Twitter pareceu abandonar o Fleets e colocar toda a sua atenção nisso, criando Spaces. No entanto, como o Fleets, não se sabe o quão popular o Spaces é entre os usuários.

