Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você sabe como o Facebook permite que você compartilhe postagens e fotos com grupos específicos de pessoas? Bem, o Twitter está considerando recursos semelhantes.

Especificamente, a empresa mostrou alguns conceitos para novos recursos que permitiriam a você compartilhar tweets com públicos específicos sem ter que trocar de conta ou alterar configurações de privacidade. O primeiro recurso seria escolher “amigos confiáveis” para que certos tweets fiquem visíveis apenas para esses usuários. Esse recurso, que ainda não está disponível, na verdade nos lembra do recurso de “amigos íntimos” do Instagram para Histórias.

O designer do Twitter Andrew Courter compartilhou uma imagem do recurso e disse que "talvez você também pudesse ver os tweets de amigos confiáveis primeiro" em sua linha do tempo, o que ofereceria outra maneira de ver os tweets de outras pessoas além das linhas cronológicas ou algorítmicas que o Twitter agora oferece aos usuários.

Ouvimos vocês, alternando seus Tweets de públicos para protegidos, fazendo malabarismos com contas alternativas. Poderia ser mais simples falar com quem você quiser, quando quiser.



Com Trusted Friends, você pode tweetar para um grupo de sua escolha. Talvez você também possa ver os Tweets de amigos confiáveis primeiro. pic.twitter.com/YxBPkEESfo - Um Designer (@a_dsgnr) 1º de julho de 2021

Melhores aplicativos para iPhone 2021: o guia definitivo Por Maggie Tillman · 2 Julho 2021

O segundo recurso que o Twitter está considerando permitiria que você mostrasse diferentes "facetas" de você mesmo para diferentes pessoas - todas da mesma conta. Por exemplo, você pode ter um Twitter profissional no qual tweeta sobre coisas apropriadas e relacionadas ao trabalho, ou pode ter um para amigos e familiares. De acordo com o que Courter compartilhou, você pode tornar qualquer um deles público ou privado e seus seguidores escolherem o que desejam ver.

Courter também é uma forma de os usuários filtrarem as respostas escolhendo palavras ou frases "que eles preferem não ver". Se um usuário responder ou mencioná-lo com uma dessas palavras ou frases, o Twitter o notificará de que isso vai contra sua vontade. O recurso não não os impediria de enviar o tweet, mas iria ocultá-lo para você.

Courter disse que o Twitter "ainda não está construindo isso", mas está buscando feedback.

Escrito por Maggie Tillman.