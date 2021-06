Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você sabe como ocultar menções em que foi marcado em postagens do Facebook? Bem, o Twitter pode em breve introduzir um recurso semelhante para tweets.

A rede social está considerando uma nova maneira de permitir que você "deixe de mencionar a si mesmo" em uma conversa. Ele está trabalhando em ferramentas que, se forem lançadas, permitirão que você evite que os usuários mencionem você sem o uso de bloqueio ou silenciamento. O designer de produto do Twitter, Dominic Camozzi, descreveu os recursos como "conceitos iniciais", mas disse que eles tornariam "mais fácil desmarcar-se de um tweet ou conversa em que você não quer se envolver".

Às vezes você quer conversar, e às vezes você simplesmente ... não quer.



Confira esses primeiros conceitos que podem ajudar a controlar a atenção indesejada no Twitter.



Feedback, especialmente nesta fase inicial, é convidado (e desejado)! pic.twitter.com/6SpzqiwFlL - Dominic Camozzi (@_dcrc_) 14 de junho de 2021

Ao deixar de mencionar a si mesmo, você será capaz de desvincular seu identificador de um tweet e evitar que seja marcado nas respostas. Você também pode evitar que alguns usuários mencionem você no futuro. Você pode até bloquear qualquer nova menção por um número específico de dias. Parece que você poderá mergulhar nos tweets e configurações para alterar quem pode mencioná-lo ou mesmo pausar as menções para "resolver rapidamente as situações" que se agravaram.

Suspeitamos que essas ferramentas serão úteis para aqueles que viram os tweets se tornarem virais ou foram alvo de assédio generalizado na plataforma. O fato é que Camozzi não confirmou quando esses recursos seriam lançados para os usuários. No entanto, o Twitter está buscando ativamente feedback sobre seus planos.

Escrito por Maggie Tillman.