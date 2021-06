Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter quer tornar mais fácil para você encontrar e usar seu recurso de sala de bate-papo de áudio semelhante ao Clubhouse, o Twitter Spaces .

A partir de 3 de junho de 2021, está adicionando uma guia dedicada para Twitter Spaces à barra de navegação principal de seu aplicativo móvel (apenas iOS, para começar).

A nova guia "Descoberta de espaços" está localizada no centro da barra de navegação, entre o ícone da lupa de Pesquisa e o sino de Notificações. Portanto, a barra de navegação agora oferece cinco ícones em vez de quatro. O fato é que nem todos podem ver a nova guia do Espaço, já que o Twitter está testando-a primeiro entre um "pequeno grupo selecionado" - cerca de 500 pessoas - do teste beta original do Spaces.

A nova guia deve ser seu lugar para encontrar o Spaces. Essencialmente, ele destacará os Espaços sendo hospedados pelas pessoas que você segue.

novo alerta de recurso, queremos torná-lo o mais simples possível para participar das melhores e mais relevantes conversas de áudio sempre que você abrir o Twitter. a partir de hoje, estaremos testando uma nova maneira de encontrar Spaces - estamos adicionando uma guia! pic.twitter.com/BJ5WoJB6wE - Spaces (@TwitterSpaces) 3 de junho de 2021

Mas em vez de aparecer como fazem ao lado de Frotas em sua linha do tempo, você verá um fluxo de cartas na guia de descoberta do Spaces que você rola para encontrar um Espaço. Os Espaços ativos na nova guia mostrarão detalhes como nomes de Espaço, hosts e pessoas que você conhece que estão participando. A guia também permitirá que você gerencie lembretes para Espaços programados, para que você possa ser notificado quando eles começarem.

Para mais informações sobre o Twitter Spaces e como eles funcionam, consulte o guia do Pocket-lint .

Escrito por Maggie Tillman.