(Pocket-lint) - O Twitter oferece um serviço de assinatura pago chamado Twitter Blue . Inclui recursos premium, como a capacidade de desfazer tweets. A partir de 3 de junho de 2021, está recebendo uma implementação limitada para alguns países, mas será implementada de forma mais ampla no futuro. Aqui está o que você precisa saber.

Twitter Blue é um serviço que você pode assinar - por uma taxa mensal definida - para desbloquear recursos adicionais no aplicativo móvel do Twitter (apenas iOS para iniciar).

O Twitter Blue está sendo lançado primeiro no Canadá e na Austrália.

Uma assinatura do Twitter Blue custa $ 3,49 CAD ou $ 4,49 AUD por mês.

É fácil se inscrever no Twitter Blue.

Abra o aplicativo móvel do Twitter em seu dispositivo iOS. Navegue até o menu Perfil Toque em Twitter Azul. Toque no botão azul Inscrever-se para $ / mês. Siga as instruções de pagamento no aplicativo para concluir sua compra.

Você pode verificar o status da sua assinatura. Vá para o menu Perfil> Azul do Twitter. Você verá um crachá de status Ativo com uma marca verde se estiver inscrito.

Os assinantes do Twitter Blue têm acesso aos seguintes recursos:

Pastas de favoritos: os assinantes podem organizar seus tweets salvos

assinantes podem organizar seus tweets salvos Desfazer tweet: os assinantes têm até 30 segundos para clicar em Desfazer antes de postar seu tweet

assinantes têm até 30 segundos para clicar em Desfazer antes de postar seu tweet Modo leitor: transforma longas conversas de tweet em "texto fácil de ler"

transforma longas conversas de tweet em "texto fácil de ler" Benefícios: os assinantes também terão acesso a benefícios Ícones de aplicativos personalizáveis para a tela inicial de um dispositivo Temas de cores divertidos para o aplicativo do Twitter Acesso ao suporte dedicado ao cliente por assinatura

assinantes também terão acesso a benefícios

O conjunto inicial de recursos foi desenvolvido com base no feedback que o Twitter recebeu de sua "comunidade poderosa do Twitter". A empresa disse que está lançando a "primeira iteração" de seu serviço de assinatura e planeja ouvir comentários e desenvolver ainda mais recursos e vantagens para os assinantes ao longo do tempo. Ele espera que a fase de lançamento inicial ajude a obter uma compreensão mais profunda de "o que tornará sua experiência no Twitter mais personalizada".

Depois de se inscrever no Twitter Blue, você poderá personalizar seus recursos do Twitter Blue na página de associação do Twitter Blue.

Por exemplo, você pode ajustar o período de expiração do Tweet Undo para 30 segundos ou menos. Você também pode escolher como o ícone do aplicativo do Twitter será exibido no telefone com uma das várias opções coloridas. Você também pode escolher as cores do tema. Basta navegar até o menu Twitter Blue e começar a jogar.

No menu Perfil, toque em Azul do Twitter Toque em Configurações de recursos. Selecione o recurso que deseja personalizar: Desfazer Tweet

Tema de cor

Ícone do aplicativo

Mais informações sobre como cada uma dessas opções de personalização funcionam podem ser encontradas na página de suporte do Twitter aqui.

Um dos recursos que você não pode personalizar no menu Twitter Blue é o Modo Leitor. Para habilitar ou desabilitar isso, você precisa fazer isso em um tweet.

Vá para o canto superior direito dos detalhes do tweet. Toque no ícone do modo Leitor para ativar esse recurso. Toque no ícone do Modo Leitor para desligar o recurso.

Se você deseja criar uma Pasta de favoritos, pode fazê-lo na linha do tempo inicial ou no perfil do aplicativo Twitter.

Em um tweet, toque no ícone de compartilhamento e selecione Adicionar Tweet aos favoritos Toque no botão azul Adicionar à pasta

Toque em Favoritos. Toque no ícone Nova pasta na parte inferior da página Favoritos. Digite um nome para sua pasta. Toque em Criar.

Agora, para adicionar um tweet à sua pasta de favoritos, basta tocar no ícone Compartilhar Tweet na parte inferior do tweet e, em seguida, escolher Adicionar à pasta na linha de opções. Pode ser necessário deslizar para ver a lista completa de opções. Fácil!

Confira o hub de suporte oficial do Twitter Blue! A postagem do blog do Twitter anunciando o recurso também está disponível aqui .

Escrito por Maggie Tillman.