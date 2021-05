Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que o Twitter confirmou discretamente que seu serviço de assinatura paga se chama Twitter Blue.

O Twitter já havia dito que estava criando maneiras de bloquear certos recursos atrás de um acesso pago e, em maio, a pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong disse que o serviço de assinatura do Twitter se chamará Twitter Blue e que trará novos recursos. Agora, a página oficial do aplicativo do Twitter na iOS App Store indica que o aplicativo está de fato adicionando uma opção de compra no aplicativo "Azul do Twitter" que custa US $ 2,99 por mês.

Embora o Blue ainda não esteja disponível, Wong compartilhou algumas imagens dele, revelando que ele adicionará temas de cores alternativas e ícones ao aplicativo iOS do Twitter. Assinantes pagos poderão alterar a cor de destaque do aplicativo do Twitter, que é azul por padrão, para amarelo, vermelho, roxo, laranja e verde. Também há ícones em rosa, roxo, verde, laranja, preto, azul e um com listras azuis e roxas.

Modo leitor em breve https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE

O Twitter Blue permitirá que os usuários classifiquem os tweets favoritos em diferentes coleções, desfaça rapidamente os tweets enviados e acesse um Modo de leitura que transforma os tópicos do tweet em "texto fácil de ler". Lembre-se de que o Twitter ainda não anunciou oficialmente a assinatura paga do Blue , sem falar em seus novos recursos.

No entanto, ela já anunciou o Super Follow , que permitirá que os usuários paguem para acessar tweets, frotas e outros conteúdos exclusivos dos criadores. Recentemente, também começou a testar um recurso Tip Jar em perfis e Live Spaces para os criadores coletarem doações monetárias para seu conteúdo.

Escrito por Maggie Tillman.