Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os Spaces, salas de áudio sociais semelhantes a Clubhouse do Twitter, chegaram à web cerca de seis meses após o primeiro lançamento no aplicativo do Twitter.

A empresa anunciou que, a partir de 26 de maio de 2021, os Spaces estarão mais amplamente disponíveis. Anteriormente, você só podia entrar no Spaces usando os aplicativos móveis iOS e Android do Twitter. Agora, você pode acessá-los em navegadores de desktop e dispositivos móveis. Esta é a aparência do Spaces na web:

Os Spaces estão chegando ao Twitter para a web!



Agora você pode ingressar em um Espaço para ouvir, testar o novo design de transcrição e definir lembretes para ingressar em um Espaço agendado. https://t.co/xFTEeAgM4x - Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 26 de maio de 2021

Há uma grande limitação com o Twitter Spaces na web no lançamento: embora você possa entrar no Spaces para ouvir, você ainda não pode hospedá-los. No entanto, você obtém recursos como a capacidade de testar o novo design de transcrição, além de definir lembretes para ingressar em um Espaço agendado.

O Spaces foi anunciado pela primeira vez em dezembro de 2020 e lançado como uma versão beta um mês depois. Recentemente, o Twitter adicionou a capacidade de contas com 600 ou mais seguidores hospedar o Spaces. O Twitter descreve o Spaces como um "lugar para se reunir, construído em torno das vozes das pessoas que usam o Twitter, sua comunidade Twitter". Como o Clubhouse, eles permitem que você se reúna com uma pessoa ou um grupo para conversas.

Para mais informações sobre como o Spaces funciona, consulte nosso guia aqui . Também temos um guia detalhado sobre como funciona o Clubhouse, se você quiser compará-los.

Escrito por Maggie Tillman.