(Pocket-lint) - O Twitter lançou recentemente o Spaces, um recurso de áudio semelhante ao Clubhouse. Na época, a empresa informou que uma expansão estava em andamento, chamada de Ticket Spaces. Agora, ele está visualizando os espaços de tíquetes e explicando o que os usuários podem esperar da funcionalidade adicionada que essencialmente bloqueia um espaço atrás de um acesso pago.

Primeiro, ajuda a entender o que são os Twitter Spaces - então, leia nosso guia sobre esse recurso. Essencialmente, os Spaces são salas de bate-papo de áudio que os usuários podem iniciar ou ingressar diretamente no aplicativo do Twitter. Por enquanto, os Spaces são públicos e qualquer pessoa pode participar como ouvinte. Se você criar um Espaço, seus seguidores o verão em suas Frotas. O Twitter começou a permitir que qualquer pessoa com mais de 600 seguidores hospede, e a empresa disse que está trabalhando em Spaces co-hospedados também.

Com o Ticketed Spaces, o Twitter começará a permitir que seus usuários hospedem Spaces pagos. Em outras palavras, o Ticketed Spaces permitirá que os usuários do Twitter cobrem pela entrada em suas salas de chat de áudio. Os anfitriões dos espaços com ingressos poderão definir seus próprios preços de entrada, bem como o número de ingressos disponíveis.

Em maio de 2021, o Twitter fez uma prévia do Ticket Spaces e revelou como eles funcionarão.

O Twitter disse que os usuários americanos poderão se inscrever para hospedar salas de áudio ao vivo pagas em algum momento "nas próximas semanas". Quem quiser cobrar deve ter no mínimo 18 anos, no mínimo 1.000 seguidores e ter hospedado três Espaços nos últimos 30 dias. Não há nenhuma palavra ainda quando os usuários do Reino Unido podem se inscrever. No entanto, embora apenas os usuários dos EUA possam hospedar esses Ticketed Space, qualquer pessoa no mundo pode comprar acesso a um Ticketed Space.

O Twitter prometeu que, quando o processo de inscrição for aberto aos usuários, as primeiras inscrições serão processadas em algumas semanas. Mas a empresa planeja começar com um pequeno grupo de teste. O Twitter compartilhou capturas de tela da aparência e funcionamento do processo de inscrição - que você pode ver na galeria acima.

O Twitter fez parceria com o Stripe para lidar com os pagamentos. Os usuários do Twitter receberão 80% da receita depois que as taxas de compra no aplicativo da Apple e do Google forem cobradas. Portanto, se você vender um ingresso de $ 20, a Apple presumivelmente receberá um corte de 30% e, em seguida, 20% irá para o Twitter, deixando você com $ 10.

O Twitter disse que vai cobrir o custo das taxas de transação do Stripe, mas os anfitriões do Ticketed Spaces precisarão de sua própria conta no Stripe para começar.

Confira nosso guia no Twitter Spaces aqui. Além disso, verifique o hub de suporte do Twitter no Spaces.

