Como tweetar e visualizar imagens 4K de alta resolução no Twitter

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após meses de testes, o Twitter está lançando uma atualização em seu aplicativo móvel que foi projetada para oferecer a você uma experiência de rolagem impressionante.

A partir de 22 de abril de 2021, a rede social está permitindo que todos os usuários tweetem e vejam fotos em 4K no iOS e Android. Lembre-se de que o aplicativo da web do Twitter já oferece suporte a imagens com resolução de até 4096 x 4096 pixels, mas os aplicativos móveis foram limitados à resolução de 2048 x 2048. No entanto, para habilitar o novo recurso móvel, você precisará ajustar as configurações do aplicativo do Twitter.

Continue lendo para saber como.

Siga as etapas abaixo para obter acesso a imagens de alta resolução 4K no aplicativo do Twitter para iOS e Android:

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel do Twitter. Vá para a seção “uso de dados” do menu de configurações. Ative “imagens de alta qualidade” para visualizar imagens 4K. Habilite “uploads de imagens de alta qualidade” para tweetá-los.

Nota: Você pode selecionar se deseja que as imagens de alta resolução sejam habilitadas para celular e Wi-Fi ou somente Wi-Fi, ou pode desabilitar o recurso.

Depois de habilitar as imagens de alta qualidade nas configurações, fique à vontade para começar a rolar no Twitter, e todas as suas imagens devem parecer super nítidas. Se você gostaria de twittar uma imagem 4K, basta fazer o upload de uma imagem normalmente ( veja como fazer isso aqui ), e ela tweetará em alta resolução. Mole-mole!

O Suporte do Twitter tuitou mais informações sobre o recurso - então verifique se você gostaria de saber os detalhes:

É hora de tweetar aquelas fotos de alta resolução - a opção de fazer upload e visualizar imagens em 4K no Android e iOS agora está disponível para todos.



Para começar a enviar e visualizar imagens em 4K, atualize suas preferências de imagem de alta qualidade nas configurações de “Uso de dados”. https://t.co/XDnWOji3nx - Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 21 de abril de 2021

Escrito por Maggie Tillman.