O Twitter testa a capacidade de assistir a vídeos do YouTube sem sair do aplicativo

(Pocket-lint) - O Twitter está testando a capacidade de você assistir a vídeos do YouTube sem sair do aplicativo do Twitter. Vídeo há muito tempo é algo que o Twitter queria que os criadores de conteúdo postassem nativamente - ele também brincou com as próprias ferramentas de criação de vídeo, como o Periscope e o Vine, ambos comprados e posteriormente descontinuados.

Os links do YouTube postados em tweets até o momento acabam de abrir vídeos no aplicativo do YouTube. Embora isso provavelmente incentive a publicação nativa de mais vídeos no Twitter, não é uma ótima experiência para o usuário. E muitas pessoas provavelmente não voltaram ao aplicativo do Twitter como resultado.

A mudança para mostrar vídeos do YouTube no aplicativo pode ser vista como uma admissão de que o Twitter só quer fazer a curadoria do conteúdo de vídeo, em vez de ser um lar adequado para ele.

A partir de hoje no iOS, estamos testando uma forma de assistir vídeos do YouTube diretamente na linha do tempo da sua página inicial, sem sair da conversa no Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs - Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 18 de março de 2021

O Twitter também está desenvolvendo alguns outros recursos de mídia no momento, incluindo a capacidade de ver imagens maiores na linha do tempo e compartilhar imagens de alta resolução de até 4K.

A rede social tem estado ocupada recentemente, com novos recursos chegando ao Fleets (embora em nossa experiência eles pareçam ser usados por marcas mais do que indivíduos) e Spaces, canais de bate-papo de áudio semelhantes a Clubhouse do Twitter. Há também um botão desfazer sendo testado, bem como possíveis canais de inscrição .

Escrito por Dan Grabham.