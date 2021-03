Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter está testando uma nova mudança: visualizações de imagens em tamanho real que não são cortadas. Antes de iniciar este teste, o Twitter cortou todas as imagens não 16: 9.

Embora uma mudança possa parecer insignificante, ela pode ter um impacto significativo. Nos últimos anos, tem havido muitas críticas sobre como o serviço trata as imagens. Alguns usuários notaram o algoritmo de corte de imagem do Twitter focado em pessoas brancas em vez de negras.

Tentando uma experiência horrível ...



Qual o algoritmo do Twitter escolherá: Mitch McConnell ou Barack Obama? pic.twitter.com/bR1GRyCkia - Tony “Abolish ICE” Arcieri (@bascule) 19 de setembro de 2020

Mas agora, da próxima vez que você navegar pelo Twitter em seu dispositivo iOS ou Android, poderá notar o Twitter mostrando as imagens da linha do tempo em sua proporção de aspecto original. “Com este teste, esperamos saber se esta nova abordagem é melhor e quais mudanças precisamos fazer para fornecer uma experiência de o que você vê é o que você obtém para tweets com imagens”, disse Dantley Davis, diretor de design do Twitter, da teste.

Às vezes, é melhor dizer com uma foto ou um vídeo. Nas próximas semanas, estaremos testando algumas maneiras de melhorar a forma como você pode compartilhar e visualizar mídia no Twitter. - Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 10 de março de 2021

Também vale a pena notar que, com visualizações de imagem em tamanho real, se alguém tweetar uma imagem em uma proporção de aspecto padrão, você não precisará mais tocar na imagem para vê-la por completo. O Twitter não disse quando a mudança de corte deve ser lançada para todos os usuários, mas vamos mantê-los informados.

Junto com o teste de visualização de imagem em tamanho real, o Twitter também está testando outra coisa: permitir que algumas pessoas façam upload de imagens com qualidade 4K de seus telefones iOS ou Android. Na seção de configurações “Uso de dados”, você verá uma nova opção para permitir uploads de imagens de alta qualidade.

Escrito por Maggie Tillman.