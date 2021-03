Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter está planejando revisar seu aplicativo de painel TweetDeck.

O TweetDeck , que foi lançado em 2008 e era originalmente independente antes de o Twitter adquiri-lo em 2011, permite que você gerencie contas do Twitter em um único lugar, completo com linhas verticais fáceis de verificar e muitos controles granulares que permitem que você faça o layout e organize suas listas do Twitter e feeds.

De acordo com o The Verge , o Twitter está finalmente planejando atualizar significativamente o aplicativo antigo, que é adorado por jornalistas e usuários avançados, após muitos anos de negligência. O chefe de produto Kayvon Beykpour disse que o Twitter planeja compartilhar mais sobre a atualização no final de 2021. Ele observou que a equipe de produto do TweetDeck sabe que não “deu muito amor ao TweetDeck recentemente”, mas eles esperam mudar isso em breve.

A reformulação do TweetDeck é aparentemente parte dos objetivos gerais do Twitter para melhorar suas ferramentas e, por fim, consertar o relacionamento com os desenvolvedores.

Aqui está o que Beykpour disse:

"Estamos trabalhando em uma grande reformulação do TweetDeck, e é algo que estamos ansiosos para compartilhar publicamente este ano. E isso é apenas um exemplo de um serviço pertencente e operado pelo Twitter que iremos continuar investindo. Nós também, nos últimos cinco anos, eu acho, não demos muito amor ao nosso ecossistema de desenvolvedores. Uma série de razões para isso, alguns erros que havíamos cometido no passado, então também tipo de priorização. Também estamos mudando isso. "

Beykpour não mencionou se o TweetDeck teria um novo design ou novos recursos, mas um relatório da Bloomberg do mês passado disse que o Twitter estava explorando ativamente uma versão premium do TweetDeck que poderia custar uma taxa de assinatura. Manteremos você informado à medida que aprendermos mais.

