O boato do botão desfazer do Twitter para tweets vaza

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter pode estar desenvolvendo um botão de desfazer para tweets que você gostaria de nunca ter enviado, como fica evidente por uma animação detectada pela pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong , que vasculha o código para encontrar recursos não lançados.

A animação vazada mostra uma interface com o aviso “Seu tweet foi enviado” do Twitter acima de um novo botão “Desfazer”. Há uma barra de progresso no novo botão, indicando quanto tempo você tem para desfazer um tweet antes que ele seja postado. Um botão desfazer costuma ser solicitado por usuários em muitos aplicativos.

O Twitter está trabalhando no temporizador “Desfazer envio” para tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 de março de 2021

Um recurso semelhante está disponível no Gmail, onde os usuários têm um tempo limitado para impedir que mensagens ou e-mails sejam enviados após clicar em enviar.

Lembre-se de que, em julho passado, o Twitter confirmou que está explorando a ideia de um modelo de assinatura paga para sua plataforma e até começou a pesquisar os usuários sobre os recursos potenciais que podem ser adicionados como parte de um serviço pago em potencial, incluindo a opção de rapidamente desfaça os tweets imediatamente após terem sido enviados. Desde então, houve rumores de um botão de desfazer. Mas ainda não é tão solicitado quanto um botão de edição para tweets com erros de digitação.

No entanto, um botão de desfazer ainda oferece aos usuários a capacidade de interromper rapidamente a postagem de um tweet se eles virem um erro de digitação no último segundo.

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 5 Março 2021

Escrito por Maggie Tillman.