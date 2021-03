Twitter lança testes do Spaces para usuários do Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o Clubhouse em processo de conquistar o mundo (ou, pelo menos, um pouco do mundo), o Twitter está, sem surpresa, em processo de se tornar um concorrente do serviço de chat de áudio.

Esse concorrente é o Spaces, e ele está aberto para testes no iOS há algumas semanas, permitindo que os usuários verifiquem e vejam como funciona enquanto o Twitter ainda está corrigindo as torções e bugs.

Agora o teste está se abrindo um pouco e permitindo que os usuários do Android entrem, embora apenas com uma capacidade limitada por enquanto.

Pessoal do Android, nosso beta está crescendo! a partir de hoje você poderá entrar e conversar em qualquer Espaço. EM BREVE você poderá criar o seu próprio, mas ainda estamos trabalhando em algumas coisas. mantenha-se fora de espaços ao vivo acima de sua casa tl - Spaces (@TwitterSpaces) 2 de março de 2021

Pessoas em dispositivos Android poderão entrar no Spaces e falar neles, mas não poderão configurar seus próprios ainda - isso está limitado à fatia do iOS no momento.

Para entrar em um Espaço e ver o que está acontecendo, fique de olho no topo de sua linha do tempo - eles aparecem no mesmo lugar que Frotas, mas com um limite roxo em vez de azul. Não parece haver uma maneira de os usuários do Android se inscreverem no beta especificamente, então é apenas uma questão de ficar atento.

Escrito por Max Freeman-Mills.