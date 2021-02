O que são Twitter Spaces e como funcionam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter está copiando o Clubhouse , com salas de bate-papo de áudio chamadas Spaces.

Eles foram anunciados em dezembro de 2020 e lançados como uma versão beta um mês depois para indivíduos selecionados testarem. Se você é um dos sortudos de ver o Twitter Spaces aparecer, aqui está o que você precisa saber sobre eles, incluindo como funcionam.

O Twitter descreve o Spaces como um "lugar para se reunir, construído em torno das vozes das pessoas que usam o Twitter, sua comunidade Twitter".

Em outras palavras, como o Clubhouse , os espaços baseados em áudio do Twitter permitirão que um usuário se reúna com outra pessoa ou um grupo de usuários para conversas ao vivo. Você os verá aparecer enquanto estão acontecendo. Assim que terminarem, não estarão mais disponíveis publicamente no Twitter.

O Twitter disse que reterá cópias do Spaces por 30 dias para "revisar as violações das Regras do Twitter". Os hosts podem baixar uma cópia de seus dados do Space enquanto o Twitter mantiver uma cópia deles. Os palestrantes também podem baixar uma cópia da transcrição do que foi dito.

sim, estamos ao vivo! e aí, nós somos a equipe por trás do Spaces - um pequeno experimento focado na intimidade da voz humana - Spaces (@TwitterSpaces) 17 de dezembro de 2020

Você verá Espaços onde Frotas também aparecem no Twitter: Acima da linha do tempo inicial.

Você pode iniciar um Space de duas maneiras: Pressione longamente em escrever e toque no novo ícone do Spaces à esquerda.

Ou toque na imagem do seu perfil em Frotas, role para a direita e toque em Espaços. Você pode convidar até 10 pessoas para falar, compartilhar ideias, enviar emojis e muito mais. Certifique-se de selecionar quem pode participar com privilégios de fala. Seu microfone estará desligado para começar. Quando estiver pronto, toque em Iniciar seu Espaço. Permitir acesso ao microfone ativando Permitir acesso ao microfone.

Escolha se deseja ou não Compartilhar as transcrições, alternando o botão para ativado ou desativado. Agora você pode começar a gravar em seu Espaço.

Nota: Apenas a pessoa que criou o Espaço tem a capacidade de encerrá-lo.

sim. Ao criar um Espaço, você poderá selecionar quem pode ingressar com privilégios de fala, escolhendo entre:

Todo o mundo

pessoas que você segue

Apenas as pessoas que você convida para falar (permite enviar convites de DM).

Nota: Você pode alterar os privilégios a qualquer momento enquanto o Espaço estiver aberto.

Por enquanto, os Spaces são públicos e qualquer pessoa pode participar como ouvinte. Se você criar um Espaço, seus seguidores o verão em suas Frotas.

Não há limite para o número de ouvintes.

Melhores aplicativos para iPad: o melhor guia Por Maggie Tillman · 27 Fevereiro 2021

Nota: Como a pessoa que abriu um Espaço, você também pode remover, relatar ebloquear usuários em um Espaço a qualquer momento.

No momento, qualquer pessoa que use o aplicativo Twitter para iOS poderá ingressar em um Espaço, mas apenas indivíduos selecionados podem criar Espaços. O Twitter está testando o recurso entre uma "variedade de comunidades", mas planeja "expandir a lista de pessoas" que podem criar Spaces com o tempo.

Nota: Contas com tweets protegidos não podem criar Espaços, mas podem entrar e falar em espaços de outras pessoas.

Confira a página de suporte do Twitter para mais detalhes sobre o Spaces.

Escrito por Maggie Tillman.