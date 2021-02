Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter fez uma apresentação em 25 de fevereiro de 2021 durante umevento do Dia do Analista , onde anunciou alguns novos recursos chegando à sua plataforma .

O maior dos dois novos recursos é chamado de Super Follow. Isso permitirá que os usuários cobrem de seus seguidores o acesso a seu conteúdo premium adicional. Os exemplos incluem tweets exclusivos, uma assinatura de um boletim informativo, acesso a um grupo de comunidade ou um crachá de apoiador. O Twitter disse que desenvolveu o recurso após explorar soluções em que poderia fornecer modelos de incentivo monetário para criadores e editores que desejam ser apoiados diretamente por seu público.

Em um mockup para sua apresentação, o Twitter mostrou como um usuário poderia cobrar $ 4,99 por mês, e então seus seguidores pagantes terão acesso à sua lista de vantagens. A maquete diz que o usuário que está cobrando "ganhará dinheiro com o Super Follow e você receberá as vantagens listadas como um agradecimento".

Parece que, com o Super Follow, o Twitter está tentando ser mais parecido com Patreon , OnlyFans ou até mesmo YouTube e Facebook , todos os quais lançaram recursos de pagamento direto ao criador. Presumimos que o Twitter ficará com uma parte dos ganhos, embora ainda não tenha confirmado publicamente nenhuma taxa associada ao recurso.

O segundo novo recurso do Twitter é chamado de Comunidades. Ele permite que os usuários criem e ingressem em grupos com base em interesses específicos.

Pelo que podemos dizer, eles são como grupos do Facebook, já que você pode criar um em qualquer interesse - digamos, plantas - e então você verá tweets dedicados a esse tópico. Em uma maquete para o recurso, o Twitter mostrou justiça social, gatos e "surf gurlz" como outras comunidades de exemplo. Ele disse que queria tornar "mais fácil para as pessoas formarem, descobrirem e participarem de conversas mais direcionadas às comunidades ou geografias relevantes nas quais estão interessadas".

Não está claro quando esses recursos serão lançados. O Twitter apenas os descreveu como “o que vem por aí” para sua plataforma.

