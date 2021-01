O que é o Twitter Birdwatch e alguém pode ser um verificador de fatos?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter lançou um programa comunitário de checagem de fatos, chamado Birdwatch, nos Estados Unidos. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O Twitter lançou um programa piloto, chamado Birdwatch, que foi projetado para ajudar a prevenir a disseminação de desinformação na plataforma. Ele permite que os usuários verifiquem os tuítes enviando notas contextuais valiosas, mas atualmente está disponível apenas para um número selecionado de participantes nos Estados Unidos.

O Twitter tem lutado para evitar que os usuários postem informações falsas e propaganda. Recentemente, começou a rotular alguns tweets com informações erradas ou enganosas sobre a eleição presidencial dos EUA, mas muitos argumentaram que trabalhar não é suficiente. Talvez Birdwatch seja a resposta.

“Acreditamos que essa abordagem tem o potencial de responder rapidamente quando informações enganosas se espalham, adicionando contexto em que as pessoas confiam e consideram valiosas”, explicou o Twitter em uma postagem de blog publicada em 25 de janeiro de 2021. “Eventualmente, pretendemos tornar as anotações visíveis diretamente nos tweets para o público global do Twitter, quando há consenso de um amplo e diversificado conjunto de colaboradores.

A empresa disse que entrevistou mais de 100 pessoas que disseram à empresa que as notas do Birdwatch os ajudaram a entender melhor os tweets.

Para começar, o Birdwatch permite que cerca de 1.000 usuários participando do piloto adicionem contexto. Eles podem postar notas em tweets e notas de avaliação enviadas por outros participantes. Mas as notas ainda não estão publicamente visíveis no Twitter. Eles estão apenas no site Birdwatch. Para promover a transparência, todas as contribuições para o Birdwatch são visíveis no site do Birdwatch, mesmo se os tweets de uma conta estiverem protegidos.

Aqui está um exemplo de um tweet com notas do Birdwatch:

Clique aqui para se inscrever e aprender os requisitos de elegibilidade.

Durante a primeira fase, o Birdwatch é limitado a um pequeno grupo de teste. Para participar, sua conta deve ter um telefone e e-mail verificados, autenticação de dois fatores ativada e nenhum aviso recente de violações. O Twitter disse que vai admitir contas aleatoriamente e está priorizando contas que estiveram ativas recentemente no Twitter e tendem a se envolver com tweets diferentes dos participantes existentes.

Escrito por Maggie Tillman.