A verdadeira razão pela qual o Twitter baniu Trump permanentemente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em um movimento notável, o Twitter baniu permanentemente o presidente dos EUA, Donald Trump, da plataforma.

A rede social anunciou sua decisão dias depois que um motim pró-Trump invadiu o prédio do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro, deixando cinco mortos, incluindo um policial. “Após uma análise detalhada dos tweets recentes da conta @realDonaldTrump e do contexto em torno deles, suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitação à violência”, disse o Twitter em um comunicado na sexta-feira.

Após uma análise detalhada dos tweets recentes da conta @realDonaldTrump e do contexto em torno deles, suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitação à violência. https://t.co/CBpE1I6j8Y - Twitter Safety (@TwitterSafety) 8 de janeiro de 2021

Quando a multidão pró-Trump invadiu o edifício do Capitólio dos EUA na quarta-feira, os manifestantes interromperam a certificação do Congresso de Joe Biden como o presidente eleito. O Twitter respondeu restringindo a conta do presidente depois que ele tuitou mais mentiras sobre o roubo da eleição. O Twitter descobriu que ele “repetiu violações graves de nossa política de Integridade Cívica” e bloqueou sua capacidade de tweetar por 12 horas.

Na época, o Twitter também alertou o presidente Trump que ele poderia ser banido permanentemente se continuasse a violar suas regras.

Porém, assim que recuperou o controle de sua conta, enviou mais mensagens para confirmar que não comparecerá à posse de Biden. Ele também se referiu a seus apoiadores como "American Patriots" nos tweets. Alguns dizem que partidários pró-Trump poderiam ver esses tweets como um retrocesso de suas reivindicações na quinta-feira, quando ele finalmente admitiu que haveria uma “transição ordenada” de poder em 20 de janeiro.

O presidente disse especificamente a seus apoiadores na sexta-feira que eles terão uma “VOZ GIGANTE no futuro” e que “não serão desrespeitados ou tratados injustamente de qualquer maneira, forma ou forma !!!” Alguns dizem que seus apoiadores perceberam as mensagens como uma confirmação de que a eleição não era legítima e que ele admira seus apoiadores por cometerem atos violentos no Capitólio dos Estados Unidos em seu nome.

Como resultado, o Twitter supôs na sexta-feira que os últimos tweets do presidente desde que recuperou o controle de sua conta no Twitter eram “altamente propensos a encorajar e inspirar as pessoas a replicar os atos criminosos”. O Twitter também observou que os planos para futuros protestos armados "já começaram a proliferar dentro e fora do Twitter, incluindo um ataque secundário proposto ao Capitólio dos Estados Unidos e aos edifícios do capitólio estadual em 17 de janeiro".

Aqui está outra parte da longa explicação do Twitter para o público, publicada em uma postagem do blog na sexta-feira:

“Devido às tensões em curso nos Estados Unidos e um aumento na conversa global em relação às pessoas que invadiram violentamente o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, esses dois tweets devem ser lidos no contexto de eventos mais amplos no país e as formas pelas quais as declarações do presidente podem ser mobilizadas por diferentes públicos, inclusive para incitar a violência, bem como no contexto do padrão de comportamento desse relato nas últimas semanas. "

Também na sexta-feira, mais de 300 funcionários do Twitter assinaram uma petição interna pedindo que o presidente Trump fosse banido permanentemente. “Devemos examinar a cumplicidade do Twitter no que o presidente eleito Biden corretamente denominou de insurreição. Esses atos colocam em risco o bem-estar dos Estados Unidos, de nossa empresa e de nossos funcionários ”, escreveram os funcionários, relatou o The Wall Street Journal.

O Twitter disse ao The Verge Friday que se o presidente Trump tentar usar a conta do Twitter @POTUS ainda ativa para tweetar no futuro, isso removerá essas novas mensagens, e se o presidente tentar fazer uma nova conta, ele será suspenso permanentemente essa conta "na primeira detecção".

Quanto a como outras redes sociais estão lidando com o presidente Trump, o Facebook colocou uma proibição " indefinida " nele até o dia da posse.

Escrito por Maggie Tillman.