Twitter reverte seu método de retuítes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em outubro, o Twitter fez o que parecia ser uma mudança bastante significativa na forma como os Retweets funcionam em seu aplicativo, impedindo os usuários de Retweetar instantaneamente o conteúdo, primeiro solicitando que eles citem o Tweet com um take próprio.

A ideia era encorajar um envolvimento mais cuidadoso com as informações apresentadas e, assim, desencorajar as pessoas a compartilhar coisas que eles podem não ter realmente considerado ou lido.

No entanto, o Twitter agora admitiu que a mudança não teve o efeito desejado. Enquanto mais pessoas usavam Quote Tweets como resultado, esses Quote Tweets foram em grande parte enviados com legendas microscópicas, até mesmo de uma palavra, o que dificilmente sugere um debate profundo e fundamentado.

Na verdade, o uso de Retweets e Tweets com citações caiu 20% no geral após a mudança, o que provavelmente não deixou o Twitter empolgado. Esse é um dos poucos motivos que explicam por que está revertendo a mudança.

O aumento em Quote Tweets também foi compensado por uma redução geral de 20% no compartilhamento por meio de Retweets e Quote Tweets. Considerando isso, não solicitaremos mais Quote Tweets do ícone Retweet. Para mais detalhes: https://t.co/Were7yWdOz (3/4) - Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 16 de dezembro de 2020

Portanto, em breve estaremos todos de volta ao mundo dos retuítes de um toque, capazes de compartilhar coisas sem sermos encorajados a adicionar nosso próprio contexto. Se isso é uma coisa boa ou ruim, provavelmente depende da sua própria experiência com o aplicativo.

Escrito por Max Freeman-Mills.