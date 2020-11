Twitter apresenta Fleets - tweets que desaparecem como Instagram Stories

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter tem testado tweets que estão desaparecendo - chamados Fleets - por um tempo. E, depois de testá-lo em vários países, agora decidiu implementá-lo globalmente. Estará chegando ao iOS e Android nos próximos dias.

As frotas são, essencialmente, histórias como as do Instagram e do Facebook. Eles desaparecem após 24 horas. Você não pode retuitar uma frota e nem mesmo responder - embora possa enviar uma mensagem direta ou um emoji. Assim como nas Histórias, você pode personalizar a aparência delas e compartilhar fotos e vídeos, bem como texto. Os adesivos também estarão disponíveis em breve.

O Twitter claramente espera que ajude as pessoas a tweetar pensamentos sem a pressão de pensar que esses tweets permanecerão permanentemente - o gerente de produto Sam Haveson sugere que o recurso ajudará as pessoas a "se sentirem mais confortáveis" com uma "forma de menor pressão para falar sobre o que está acontecendo".

Aquilo que você não twittou, mas queria, mas não fez, mas chegou tão perto, mas depois ficou tipo nah.



Temos um lugar para isso agora - Frotas!



Lançado para todos a partir de hoje. pic.twitter.com/auQAHXZMfH - Twitter (@Twitter) 17 de novembro de 2020

O Twitter testou o recurso anteriormente no Brasil, Itália, Índia e Coréia do Sul e diz que sim, as pessoas compartilharam mais como resultado "As frotas ajudaram as pessoas a se sentirem mais confortáveis para compartilhar pensamentos, opiniões e sentimentos pessoais e casuais". Embora isso possa ser verdade, o júri está definitivamente decidido sobre o Fleets em termos do que isso pode significar para o Twitter como plataforma (é uma mudança fundamental), bem como do problema de abuso crônico do Twitter. O Twitter recentemente introduziu novas maneiras de controlar quem pode responder aos seus tweets .

Parece que haverá uma barra de frotas nos novos aplicativos - ainda não a temos - mas não está claro se você conseguirá desligá-la - certamente esperamos que o Twitter ofereça isso como uma opção.

As frotas também tiram uma das melhores características do Twitter; que todas as postagens podem ser localizadas com um URL - até mesmo tuítes antigos que formam um registro histórico. Como as Frotas simplesmente desaparecem, isso não é tão atraente.

Escrito por Dan Grabham.