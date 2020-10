Twitter muda retweeting: Como fazer RT sem citar tweetar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter anunciou recentemente mudanças em sua plataforma para ajudar a prevenir a disseminação de desinformação antes da eleição presidencial dos EUA, incluindo uma mudança temporária nos retuítes.

Sim, você ainda pode retuitar, mas não é mais fácil.

Pela primeira vez, o Twitter está incentivando ativamente seus usuários a escrever algo antes de compartilhar um tweet. Agora, quando você clica ou toca no ícone de retuíte, o Twitter fornecerá imediatamente o compositor do tweet de citação, em vez de permitir que você escolha retweetar ou tweetar com citação. Além disso, se você tentar retuitar um artigo que não abriu no Twitter, poderá ver um prompt perguntando se deseja lê-lo.

Nota: um tweet que você compartilha publicamente com seus seguidores é um retweet. Um tweet de cotação é um retuíte com um comentário ou mídia que você adicionou.

O Twitter espera que, ao tornar o processo de retuíte muito menos contínuo, seus usuários possam levar um momento para considerar o que estão compartilhando e, possivelmente, até adicionar suas próprias percepções. O Twitter disse que espera que as mudanças no retuíte dêem aos usuários "melhor contexto" e, ao mesmo tempo, ajudem a reduzir a "disseminação não intencional de informações enganosas" antes da eleição presidencial dos EUA.

Para retuitar sem enviar citações, apenas não adicione comentários. Basta clicar em retuitar o ícone no tweet e, em seguida, no botão retuitar do compositor pop-up. Você pode pular totalmente a adição de seu próprio comentário / bit de mídia. Se, ao tentar retuitar, você vir um prompt pedindo para você abrir o artigo e lê-lo primeiro, ainda poderá retuitar o artigo sem abri-lo e sem deixar um comentário.

Veja como funciona o novo processo de retuíte (em 21 de outubro de 2020):

Abra o Twitter na web ou no aplicativo iOS ou Android. Passe o mouse sobre um tweet que você gostaria de compartilhar e clique no botão retuitar. Um compositor aparecerá com o tweet que você deseja retuitar. Você pode deixar o compositor em branco e clicar em retuitar para retuitar.

Ou digite adicionar seu próprio comentário e clique em retuitar.

Você também tem a opção de adicionar mídia antes de retuitar. Depois de clicar em retuitar, o tweet será compartilhado como retuíte.

O Twitter disse que as mudanças no retweeting entraram em vigor nos Estados Unidos em 21 de outubro de 2020. As mudanças devem durar pelo menos até o final da semana eleitoral. (A eleição presidencial dos EUA será realizada em 3 de novembro de 2020.)

Escrito por Maggie Tillman.