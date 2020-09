O Twitter está testando um recurso de DMs de voz após tweets de áudio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter parece estar apostando tudo no áudio.

Após a estreia de tweets de áudio no verão passado, o Twitter está testando agora para permitir que os usuários gravem e enviem mensagens de voz por meio de mensagens diretas.

De acordo com o The Verge , o Twitter planeja testar um recurso de "voice DMs" (mensagens diretas de voz) em breve, começando no Brasil. Alex Ackerman-Greenberg, gerente de produto do Twitter, revelou a notícia em uma mensagem de voz, dizendo que os usuários querem mais opções de comunicação "tanto pública quanto privada".

Ao contrário dos tweets de voz, as mensagens de voz serão privadas e ficarão inteiramente na sua caixa de entrada. Existe uma experiência de gravação em linha. E quando você recebe um, pode reproduzi-lo ou pausá-lo com uma interface simples. O avatar do remetente também pulsará conforme a mensagem é reproduzida. E, sim, há uma opção de “denunciar mensagem”.

Lembre-se de que várias redes sociais, como Facebook e Instagram, já permitem o envio de mensagens diretas por voz, então isso já deveria ter acontecido.

Além disso, quando o Twitter anunciou tweets de áudio em junho, enfrentou muitos rebatidas por não ser inclusivo e considerar a acessibilidade. Diz-se que agora tem uma equipe de acessibilidade em tempo integral prestando muita atenção à engenharia e ao design, então será interessante ver se os DMs de voz são projetados e testados com acessibilidade em mente.

Para mais informações sobre tweets de áudio, confira nosso guia aqui .

Escrito por Maggie Tillman.