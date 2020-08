Twitter abre seu recurso de limite de resposta para todos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de anunciá-lo na CES 2020 e testá-lo nos últimos meses , o Twitter abriu o acesso ao seu novo recurso de limite de respostas. A ideia é parar de responder caras - pessoas que sentem que precisam responder regularmente a tweets com respostas super-familiares e mansas. Freqüentemente, são homens comentando nos tweets de uma mulher, mas, claro, esse não é o caso 100 por cento das vezes.

O novo recurso permite que você especifique uma das três opções para respostas a tweets. Todos, que é o padrão que todos usamos agora. Pessoas que você segue - para que você possa parar de responder aleatoriamente. E, finalmente, apenas as pessoas que você menciona.

Você pode usar essa última opção para interromper completamente as respostas se não mencionar ninguém, mas também pode transformar um tweet em uma conversa entre várias pessoas. Talvez você queira fazer uma sessão de perguntas e respostas com um punhado de pessoas - bem, agora você pode.

Os tweets com as configurações restritas serão marcados como tal e o ícone de resposta ficará esmaecido para aqueles que não podem responder. É importante notar que esses recursos não escondem os tweets, enquanto as pessoas que não conseguem responder ainda podem citar resposta - conhecido oficialmente como Retweetar com comentário - e podem retuí-los também.

Já temos o recurso há alguns meses e ele tem sido útil em algumas ocasiões, quando dizemos algo - geralmente político - ao qual você sabe que alguém responderá.

Curiosamente, o Twitter diz que as pessoas que testaram o recurso parecem se sentir mais seguras para compartilhar pensamentos - "Tweets que usam essas configurações sobre tópicos como Black Lives Matter e COVID-19 são, em média, mais longos do que aqueles que não usam essas configurações", diz Twitter diretora de produto Suzanne Xie em uma postagem de blog .

Xie diz que pontos de vista divergentes ainda são expostos: "Retweets com comentários ... às vezes atingem um público maior do que o Tweet original. Várias vezes, vimos mais curtidas e visualizações em um Retweet com comentário do que no Tweet original, embora o autor original do Tweet tinha mais seguidores. "

"Continuaremos trabalhando para tornar mais fácil para as pessoas encontrarem toda a discussão por meio de retuítes com comentários. Além disso, estamos testando um novo rótulo para tornar mais óbvio quando essas configurações de conversa são usadas." Você pode ver esse rótulo no tweet aqui:

Escrito por Dan Grabham.