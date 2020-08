O Twitter pode comprar o TikTok agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft não é o único pretendente interessado em comprar o TikTok. De acordo com o The Wall Street Journal, o Twitter realizou “conversas preliminares” sobre a compra dos negócios da TikTok nos Estados Unidos.

O Twitter acredita que receberá menos escrutínio antitruste, em comparação com a Microsoft. No entanto, os negócios da TikTok nos Estados Unidos devem valer dezenas de bilhões de dólares, enquanto a capitalização de mercado total do Twitter é de cerca de US $ 29 bilhões. Também perdeu mais de US $ 1,2 bilhão no último trimestre.

Portanto, o Twitter precisaria de investidores sérios para comprar a TikTok.

TikTok é usado para criar e compartilhar vídeos . Existem aplicativos semelhantes que vieram antes dele, como Vine e Dubsmash. Ele também teve um predecessor, chamado Musical.ly, que os empresários chineses Alex Zhu e Luyu Yang lançaram em 2014. A ByteDance adquiriu o Musical.ly em 2017 e incluiu o serviço e sua base de usuários no TikTok. Ela agora tem mais de um bilhão de usuários ativos mensais globais e a ByteDance é considerada uma das startups mais valiosas do mundo.

ByteDance afirma que os dados do usuário dos EUA são armazenados nos EUA. Ainda assim, o presidente Donald Trump ordenou que vendesse suas operações nos Estados Unidos para evitar a proibição.

Se você é um usuário do TikTok animado com a possibilidade de comprar o aplicativo no Twitter, lembre-se que tem até 15 de setembro, o que não é muito tempo. Além disso, considere algumas das aquisições anteriores de alto perfil do Twitter, incluindo Vine e Periscope. Ambos foram explosivamente populares - até serem adquiridos pelo Twitter.

Escrito por Maggie Tillman.