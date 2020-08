A falha de segurança do Twitter pode ter exposto suas mensagens diretas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter revelou que os usuários do Android do aplicativo podem ter suas mensagens privadas expostas devido a uma vulnerabilidade de segurança.

A empresa disse que, devido a "um problema de segurança do sistema operacional Android que afeta as versões 8 e 9", alguns usuários podem ter seus dados privados expostos.

A vulnerabilidade de segurança do Android apareceu em 2018 e já foi corrigida para a maioria dos usuários do Android. O Twitter diz que 96 por cento das pessoas já deveriam ter o patch de segurança, mas para o restante dos usuários o problema ainda pode ser um problema.

Os dados privados do Twitter são potencialmente expostos se o usuário também tiver um aplicativo malicioso instalado em seu telefone que, em seguida, use a falha de segurança para acessar os dados do Twitter.

Embora o Twitter diga que não há evidências de que a vulnerabilidade foi realmente usada, ainda deseja notificar os usuários sobre o problema. A empresa também está atualizando seu aplicativo para garantir que outros aplicativos não possam acessar seus dados no aplicativo. Ele também notifica os usuários que ainda podem ser afetados para baixar a versão mais recente.

Não tem sido um bom momento para o Twitter ultimamente, com o hack do Bitcoin acontecendo em julho, onde 130 contas de alto perfil foram alvejadas como parte de um golpe que rendeu $ 110.000 para os perpetradores.

