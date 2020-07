Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter compartilhou mais informações sobre o incidente de segurança de 15 de julho de 2020, que viu várias contas de alto perfil - incluindo o presidente Barack Obama, o CEO da SpaceX Elon Musk e o co-fundador da Microsoft Bill Gates - twittam sobre um golpe desonesto de bitcoin.

A rede social confirmou que seus funcionários foram alvejados como parte de um ataque sem precedentes de spear phishing, onde um ator malicioso tenta roubar dados de um usuário. Isso acontece de várias maneiras, como através de malware. Nesse caso, pode-se presumir que os hackers enganaram os funcionários do Twitter, provavelmente assumindo a identidade de outro funcionário por meio de comunicações móveis, para fazê-los revelar as credenciais necessárias para acessar os sistemas internos.

O Twitter publicou uma postagem no blog e uma série de tweets para discutir o ataque sem precedentes, embora não tenha explicado exatamente como aconteceu. "Esse ataque se baseou em uma tentativa significativa e concertada de enganar certos funcionários e explorar vulnerabilidades humanas para obter acesso aos nossos sistemas internos", explicou o Twitter.

Ao obter credenciais de funcionários, eles conseguiram segmentar funcionários específicos que tinham acesso às nossas ferramentas de suporte à conta. Eles então segmentaram 130 contas no Twitter - twittando de 45, acessando a caixa de entrada DM de 36 e baixando os dados do Twitter de 7. As melhores ofertas de banda larga para julho de 2020: Mastercard grátis de £ 80 com o serviço de 50Mb da BT por £ 27,99 / m - Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 31 de julho de 2020

A rede social disse que os atacantes direcionaram 130 contas, twittaram de 45 contas e acessaram as mensagens diretas de 36 contas. E sete contas tiveram seus dados do Twitter baixados. O Twitter não revelou quais contas foram afetadas, mas tem sido amplamente documentado que twittou sobre o golpe do bitcoin.

O Twitter bloqueou imediatamente as contas e os recursos restritos para muitos usuários na noite do ataque e por vários dias depois, e embora muitas contas tenham sido restauradas, ele alerta: “Alguns recursos (ou seja, acessar o recurso de download de dados do Twitter) e processos foram impactados ".

O Twitter também anunciou seu acesso restrito a suas ferramentas internas e aprimorará os métodos para "detectar e impedir o acesso inadequado" aos sistemas internos.

O FBI também iniciou uma investigação sobre o ataque.

Escrito por Maggie Tillman.