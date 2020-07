Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Twitter está considerando novas maneiras de gerar dinheiro com seus usuários, inclusive adotando um modelo de assinatura. Aqui está tudo o que sabemos até agora.

Em 23 de julho, dias após uma grande quebra de segurança no Twitter, o CEO Jack Dorsey revelou em uma chamada de um investidor por resultados de ganhos do segundo trimestre que a plataforma está explorando maneiras adicionais de obter receita, especialmente devido ao recente declínio acentuado em seus principais negócios de publicidade. "Você provavelmente verá alguns testes este ano", disse Dorsey, acrescentando que tem "um nível realmente alto para quando pediríamos aos consumidores que pagassem por aspectos do Twitter".

O CEO confirmou que o Twitter quer diversificar suas fontes de receita e que está nas "fases muito, muito iniciais da exploração". Ele acrescentou: "Queremos garantir que qualquer nova linha de receita seja complementar ao nosso negócio de publicidade ... Acreditamos que existe um mundo em que a assinatura é complementar, em que o comércio é complementar, em que ajuda as pessoas a gerenciar paywalls. é complementar ".

Também estamos nos estágios iniciais de exploração de produtos adicionais com receita potencial que complementam nossos negócios de publicidade, que podem incluir assinaturas e outros. É muito cedo; não esperamos receita contra essas receitas em 2020. $ TWTR - Twitter Investor Relations (@TwitterIR) 23 de julho de 2020

Há uma infinidade de razões pelas quais a receita de publicidade do Twitter está em declínio e, assim, procura diversificar e lançar um modelo de assinatura. Por exemplo, a CNN acredita que a empresa foi atingida por anunciantes que participaram de um boicote publicitário às mídias sociais devido a protestos de justiça racial em todo o país.

No entanto, o próprio Dorsey descreveu a segunda semana de julho como uma "semana difícil". Ele sofreu um ataque maciço no qual várias contas verificadas - incluindo as de Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk e Jeff Bezos - foram comprometidas. Isso provavelmente afetou bastante a receita de anúncios.

Dorsey pediu desculpas pela violação de segurança, alegando que a empresa "ficou para trás" e sua equipe se sente "péssima" com o incidente.

"A segurança não tem um ponto final. É uma iteração constante", acrescentou o CEO. "Continuaremos a ir além e além aqui, enquanto continuamos protegendo nossos sistemas e continuando a trabalhar com empresas externas e policiais".

O Twitter está nos estágios iniciais de exploração das opções de assinatura e ainda não anunciou quando lançará uma para os usuários do Twitter.

Os relatórios sobre uma opção paga do Twitter surgiram depois que a empresa publicou uma vaga que parecia ser sobre a criação de uma plataforma de assinatura com o codinome "Gryphon". As ações do Twitter subiram na época, um sinal infalível de apetite dos investidores.