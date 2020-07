Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As listas de empregos não são o conteúdo mais fácil de escrever - você precisa encontrar um equilíbrio cuidadoso entre vender seu local de trabalho a candidatos e deixar claro quais expectativas você tem deles.

Obviamente, isso pode ser ainda mais complicado se você estiver anunciando um emprego trabalhando em um projeto que ainda não foi anunciado publicamente. As sensibilidades são abundantes, como o Twitter acaba de descobrir.

Foi acidentalmente vazada a existência de um projeto no qual está trabalhando envolvendo assinaturas pagas, tudo graças a uma listagem de um trabalho na equipe, que é enigmaticamente chamado Gryphon.

Matthew Keys viu a lista, que está procurando desenvolvedores para ajudar o time a progredir, e levou a uma resposta obviamente em pânico do Twitter. Sua primeira resposta a Keys que divulgou a listagem foi editá-la intensamente para remover as menções a Gryphon e assinaturas. Desde então, porém, as cabeças mais calmas perceberam claramente que o gato está fora da bolsa, e a lista foi reintegrada à medida que era lida oralmente.

ATUALIZAÇÃO: O Twitter editou sua listagem de empregos * novamente * e restaurou toda a assinatura e o material interno da equipe da Gryphon. pic.twitter.com/zL5Qbh7FwX - Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 8 de julho de 2020

Não está totalmente claro quais são exatamente os planos do Twitter com a Gryphon - não é a primeira vez que circulam rumores sobre a tentativa de converter alguns de seus milhões de usuários gratuitos em clientes pagantes, mas essa é uma confirmação mais concreta de seu interesse em assinaturas.

Dito isto, não temos certeza se esperamos esclarecimentos reais em breve. Dada a natureza desse vazamento, duvidamos que o braço de marketing do Twitter esteja pronto para continuar falando sobre o projeto, se é mesmo um que provavelmente chegará aos usuários finais.