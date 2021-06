Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter abriu o portão para os limites de caracteres em tweets em junho de 2020. Não, você ainda não pode postar ensaios - os de texto, de qualquer maneira. Porém, você pode gravar uma mensagem de áudio e anexá-la ao seu tweet.

Existem algumas ressalvas, naturalmente. Aqui está o que você precisa saber sobre os tweets de voz do Twitter e como eles funcionam.

Os tweets de voz, ou tweets com áudio, são um recurso de composição disponível no aplicativo iOS do Twitter.

Eles são basicamente uma forma mais criativa de expressar seus pensamentos, sem ter que digitar tudo manualmente ou ser restringido por um limite de caracteres. "Às vezes, 280 caracteres não são suficientes e algumas nuances de conversação se perdem na tradução", disse o Twitter na época do lançamento dos tweets de voz.

A ideia dos tweets de voz era oferecer um "toque mais humano" à maneira como usamos o Twitter, tornando possível se expressar com sua voz real. Os tweets de voz também podem ser considerados um recurso de acessibilidade para cegos ou outras pessoas que têm dificuldade em ver ou digitar tweets da maneira padrão, embora eles não estejam disponíveis para todos os usuários.

O Twitter está procurando transcrições para tweets de voz, no entanto.

Veja como funcionam os tweets de voz do Twitter e como começar para que você possa enviar um tweet com uma gravação de sua voz para seus seguidores.

Se você deseja criar um tuíte de voz, é necessário procurar o ícone da forma de onda ao compor um novo tuíte. Toque nele e depois no botão de gravação que aparece para começar a gravar seu tuíte de voz. Cada tweet de voz captura até 140 segundos de áudio. Depois de atingir o limite de tempo para um tweet, um novo tweet de voz será iniciado automaticamente e criará um tópico de tweet para você postar.

Você pode anexar tuítes de voz a tuítes regulares, o que basicamente significa que você pode dar uma legenda de texto à sua mensagem de áudio. Mas os tuítes de voz só podem ser adicionados aos tuítes originais, você não pode incluí-los em respostas ou retuítes com um comentário.

Você poderá identificar facilmente um tuíte de voz em seu feed. Ele aparece como um clipe de áudio com a imagem do perfil do participante como plano de fundo. "Sua foto de perfil atual será adicionada como uma imagem estática em seu anexo de áudio e não será atualizada se você atualizar sua foto de perfil", disse o Twitter quando o recurso foi lançado.

Você pode ouvir tweets de voz tocando no botão play. Em seu dispositivo iOS, um dock de player aparecerá para que você possa ouvir tweets de voz em segundo plano e continuar a rolar pelo feed ou alternar para outro aplicativo. Você pode ver um exemplo de um tuíte de voz aqui:

Novo brinquedo :) pic.twitter.com/CTlNGC7KEv
17 de junho de 2020

O Twitter lançou tweets de voz em 17 de junho de 2020 para "um grupo limitado de pessoas" que usam o aplicativo do Twitter no iPhone. O recurso foi estendido para mais usuários iOS após esta data, mas ainda não está disponível para usuários Android.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Britta O'Boyle.