O Twitter está abrindo a porta para os limites de caracteres nos tweets. Não, você não pode publicar ensaios agora - textos de qualquer maneira. Mas, graças a uma nova atualização, agora você pode gravar uma mensagem de áudio e anexá-la ao seu tweet.

Existem algumas ressalvas, naturalmente. Aqui está o que você precisa saber.

Os tweets de voz, ou tweets com áudio, são um novo recurso de composição disponível primeiro para usuários do aplicativo Twitter para iOS.

Eles são basicamente uma maneira mais criativa de expressar seus pensamentos, sem ter que digitar tudo manualmente ou ser limitado por um limite de caracteres. "Às vezes, 280 caracteres não são suficientes e algumas nuances de conversação são perdidas na tradução", anunciou o Twitter. "Estamos testando um novo recurso que adicionará um toque mais humano à maneira como usamos o Twitter - sua própria voz".

Os tweets de voz podem ser considerados um recurso de acessibilidade para cegos ou outras pessoas que acham difícil visualizar ou digitar tweets da maneira padrão. No entanto, pessoas surdas ou com problemas auditivos podem não conseguir acessar esses novos tweets de voz. Quando perguntado como o Twitter planeja atender às necessidades de todas as pessoas com habilidades diferentes, ele disse ao The Verge que este é um teste e ainda está "explorando" soluções.

O Pocket-lint não teve a chance de testar o teste de voz do Twitter. No entanto, com base nos materiais promocionais do Twitter e em uma página de suporte do Twitter , temos uma boa idéia de como o recurso funciona no lançamento.

Se você tiver acesso a ele, verá um novo ícone de forma de onda (ao lado do ícone da câmera) ao compor um novo tweet. Toque nele e pressione o botão vermelho de gravação que aparece para começar a gravar seu tweet de voz. Cada tweet de voz captura até 140 segundos de áudio. Quando você atingir o limite de tempo para um tweet, um novo tweet de voz será iniciado automaticamente e criará um tópico para você postar.

Você pode anexar tweets de voz a tweets regulares, o que basicamente significa que você pode atribuir uma legenda à sua mensagem de áudio. Mas o Twitter disse que os tweets de voz só podem ser adicionados aos tweets originais neste momento. Em outras palavras, você não pode incluí-los em respostas ou retweets com um comentário.

Você poderá identificar facilmente um tweet de voz no seu feed. Ele aparece como um clipe de áudio com a imagem do perfil do compartilhador como plano de fundo. "Sua foto de perfil atual será adicionada como uma imagem estática no seu anexo de áudio e não será atualizada se você atualizar sua foto de perfil", disse o Twitter.

Você pode ouvir tweets de voz tocando no botão play. No seu dispositivo iOS, um dock do player aparecerá para que você possa ouvir tweets de voz em segundo plano e continuar percorrendo seu feed ou alternar para outro aplicativo. Você pode ver um exemplo de um tweet de voz aqui:

O Twitter lançou tweets de voz em 17 de junho de 2020 para "um grupo limitado de pessoas" que usam o aplicativo Twitter no iPhone. Os tweets de voz são considerados um teste inicial para usuários do iOS, portanto, não há garantia de que eles serão lançados para todos os usuários do Twitter.