O Twitter está lançando dois novos recursos: a capacidade de salvar um tweet como rascunho e a capacidade de agendar um tweet para enviar em um horário específico. A melhor parte é que esses recursos estão disponíveis diretamente na janela do compositor de tweets. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Ainda não está pronto para enviar o Tweet? Agora em https://t.co/fuPJa36kt0, você pode salvá-lo como rascunho ou agendá-lo para enviá-lo em um horário específico - tudo a partir do compositor do Tweet! pic.twitter.com/d89ESgVZal - Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 28 de maio de 2020

O Twitter lançou a opção de salvar ou agendar tweets, nativamente no aplicativo da web. Em outras palavras, não há mais necessidade de ferramentas de agendamento de tweets. O recurso de agendamento foi inicialmente lançado para um grupo seleto de usuários, embora agora esteja sendo lançado mais amplamente.

Se você não quiser terminar um tweet no momento e quiser voltar, basta salvá-lo. Basta seguir estes passos:

Escreva um tweet. Na janela de composição, clique no ícone X no canto. Selecione Salvar.

Nota: Não sabe como twittar? Veja esta página de perguntas frequentes do Twitter aqui.

Posteriormente, quando você quiser twittar, vá para a janela de composição de tweets e siga estas etapas:

Toque em Tweets não enviados. Você verá uma guia com todos os seus rascunhos de tweet. Toque em um para abrir e finalizar seu tweet.

Como alternativa, na janela de composição de tweets, toque no ícone Calendário / programação e você verá um link para seus tweets agendados. Nesse menu, você verá uma guia para rascunhos de tweets. Vá até lá para ver todos os seus tweets não enviados.

Se você escreveu um tweet, mas prefere enviá-lo mais tarde em um momento mais ideal, basta agendá-lo. Siga esses passos:

Na janela de composição do tweet, toque no ícone Calendário / programação. Selecione sua data, hora e fuso horário. Confirme e aperte o botão de agendamento.

Na janela de composição de tweets, toque em Tweets não enviados e, em seguida, agende para ver todos os seus tweets agendados. Toque em um para abrir e editar seu tweet. Como alternativa, na janela de composição de tweets, toque no ícone Calendário / programação e você verá um link para seus tweets agendados.

No lançamento, os novos recursos do Twitter parecem estar limitados ao Twitter.com na web. Avisaremos se eles vierem para os aplicativos móveis do Twitter. Você não precisa clicar ou atualizar nada para obter os recursos. Eles devem aparecer automaticamente para você.