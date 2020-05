O Twitter começa a aplicar etiquetas de verificação de fatos aos tweets

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Twitter começou a aplicar rótulos a tweets que considera necessários para uma verificação de fatos.

A ação veio à tona depois que a rede rotulou dois dos tweets de Donald Trump. Os tweets essencialmente têm outro link na parte inferior que leva você a uma página no estilo Momento do Twitter, que inclui links para artigos sobre o tópico.

Em março, o Twitter também anunciou que estava aplicando rótulos a fotos e vídeos manipulados que apareciam no site.

Depois de twittar sobre possíveis fraudes nos votos por correspondência, Trump encontrou a etiqueta de verificação de fatos que apareceu posteriormente. Mais tarde, ele repetiu a alegação, que não forneceu evidências para corroborar.

Como resultado dos rótulos do Twitter, Trump sugeriu que as plataformas de mídia social poderiam ser "fortemente reguladas" como resultado, naturalmente, não davam detalhes reais sobre as noções vagas que ele estava planejando. O Twitter está obviamente na mente de Trump principalmente em vez de em outras plataformas, pois é o modo como ele usa para disseminar informações.

Trump afirmou que o Twitter "está interferindo nas eleições presidenciais de 2020" e "sufocando a liberdade de expressão" antes de dizer que "não permitirá que isso aconteça!"

A medida faz parte do atual esforço da rede social de erradicar notícias falsas na plataforma, além de incentivar a chamada "saúde da conversação", permitindo que você escolha quem responde ao seu tweet. O Twitter quer incentivar mais pessoas a se sentirem seguras ao criar conversas e fazer declarações em primeiro lugar.