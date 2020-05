O Twitter lança suas opções de resposta há muito esperadas - diga adeus a responder pessoal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Twitter lançou um novo recurso que permite limitar quem pode responder aos seus tweets. O recurso foi discutido durante o evento da empresa em que participamos na CES, onde o Twitter disse que queria priorizar a "saúde conversacional".

Portanto, se você quiser fazer um anúncio que possa atrair respostas desagradáveis, pode banir as respostas ou limitá-las às pessoas que você segue. Você também pode limitar as respostas às pessoas que você segue ou às pessoas mencionadas no tweet.

Assim, você pode efetivamente ter um bate-papo em grupo - talvez discutindo um tópico profissional que você deseja que outras pessoas vejam, mas não atraia os chamados respondentes ou pessoas que desejam explicar por que você obviamente entendeu errado.

Testando, testando ...



Uma nova maneira de ter uma conversa exatamente com quem você deseja. Estamos começando com uma pequena porcentagem globalmente, então fique de olho para vê-lo em ação. pic.twitter.com/pV53mvjAVT - Twitter (@Twitter) 20 de maio de 2020

O Twitter está abrindo o recurso para um grupo limitado de pessoas em todo o mundo, mas todos podem ver como essas conversas funcionarão. Se você não puder responder a um tweet, o ícone de resposta ficará acinzentado para que fique claro para as pessoas que elas não podem responder - assim como o botão de retweet está atualmente para um tweet de uma conta bloqueada.

Também há um novo layout de respostas, para que seja mais fácil ler todas as conversas em torno de um Tweet e verificar retweets com comentários .

O Twitter mostrou que está feliz em experimentar mais recursos nos últimos tempos, pois busca aumentar o engajamento e incentivar os espreitadores a se sentirem mais confortáveis ao iniciar conversas, em vez de se sentirem colocando algo que estão lá, eles simplesmente estão se expondo a possíveis ataques.

Também está testando um recurso de tweet desaparecido no estilo Snapchat, apelidado de frotas.