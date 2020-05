Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Twitter está lançando uma mudança pequena, mas reveladora, na maneira como você pode interagir com seus próprios Tweets em seu aplicativo iOS, na forma de uma nova lista de Retweets com comentários que você pode conferir.

Agora, se você tiver um Tweet com alguma interação aparecendo, tocar em "Retweets" não apenas mostrará quem o retweetou, mas também mostrará uma lista desses novos Tweets, completos com quaisquer imagens, vídeos ou GIFs que eles pode ter usado.

Não perca os Tweets sobre o seu Tweet.



Agora no iOS, você pode ver Retweets com comentários em um só lugar. pic.twitter.com/oanjZfzC6y - Twitter (@Twitter) 12 de maio de 2020

Até agora, esses tipos de resposta eram simplesmente jogados no misturador abaixo do seu Tweet, juntamente com quaisquer respostas simples, dificultando a visualização de quem estava retweetando.

Não está claro quando o recurso chegará aos usuários do Android, e essas coisas às vezes podem ter atrasos maiores entre eles do que você imagina, então teremos que esperar para ouvir mais do Twitter sobre sua base de usuários mais ampla.

A nova versão da lista estava sendo testada por um mês ou mais com alguns usuários, mas agora será lançada para todos no iOS, de acordo com o Twitter. Atualize para a versão mais recente do aplicativo e você deverá vê-lo em breve. Claro, você precisará de alguns Tweets com envolvimento para tirar proveito disso, então saia e transmita algumas opiniões, pessoal.