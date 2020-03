O Twitter agora permite que usuários do Android fixem listas para facilitar o acesso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como qualquer usuário experiente do Twitter sabe, uma vez que você comece a seguir mais de um punhado de contas, sua linha do tempo poderá ficar um pouco confusa. O algoritmo de linha do tempo do Twitter pode ajudar, mas às vezes é ainda mais maluco.

A resposta são listas - coloque pessoas que você segue em listas relevantes e tenha certeza de que não perde Tweets importantes. O Tweetdeck facilita o uso e a visualização de listas, mas sempre foi um pouco complicado no Twitter.

No final de 2019, o Twitter fez uma alteração no aplicativo iOS para permitir que os usuários fixassem listas diretamente na página inicial para facilitar o acesso. Essa mudança agora está chegando aos smartphones Android também.

No Android? Agora você pode fixar as Listas para deslizar para elas também na guia Página inicial!



Estamos lançando isso a partir de hoje. https://t.co/jbLZpi4joG - Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 3 de março de 2020

Se você usa o Twitter no seu telefone, agora pode fixar cinco listas diferentes que você pode deslizar entre para garantir que não perca. Use essas listas para manter-se atualizado com as notícias de seus sites favoritos (como é claro), colegas, equipes esportivas ou apenas para acompanhar suas bandas favoritas.

Vale a pena notar que a mudança está sendo lançada agora, o que significa que você pode não ter o seu telefone ainda, mas estará disponível em breve.