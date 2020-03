O Twitter está proibindo Tweets de ódio por idade, doença e incapacidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Twitter fez algumas alterações em suas regras sobre conduta odiosa para reprimir os Tweets que podem desumanizar outras pessoas com base na idade, incapacidade ou doença.

Esta atualização das políticas da empresa segue um anúncio das regras no ano passado, quando o Twitter decidiu que o idioma que desumaniza outras pessoas com base na religião violaria as regras e seria removido.

Agora, a política de conduta odiosa se expandiu para abranger conteúdo semelhante com base na idade, incapacidade ou doença.

De um modo geral, a política é projetada para impedir que as pessoas promovam ativamente a violência contra outras pessoas com base em raça, etnia, nacionalidade, gênero, religião e muito mais. Agora essa política foi aprimorada para ser mais abrangente.

Há mais por vir. Continuamos pesquisando e estabelecendo parcerias com um grupo de trabalho global de especialistas externos para abordar outras categorias protegidas.



Para saber mais sobre como trabalhamos com especialistas externos: https://t.co/FTTW6k0DBJ - Twitter Safety (@TwitterSafety) 5 de março de 2020

A mudança de política também se aplica retrospectivamente. Isso significa que os Tweets enviados antes da alteração podem ser relatados e precisarão ser excluídos. As contas que tweetaram anteriormente dessa maneira não serão necessariamente suspensas, pois não estavam violando as regras no momento.

Vale ressaltar que o Twitter também disse que planeja expandir ainda mais a política no futuro e, como outras plataformas de mídia social, está constantemente se esforçando para combater o discurso de ódio.